Йохауг выиграла дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, Непряева — восьмая

Норвежская лыжница Терезе Йохауг первенствовала в дистанционном зачёте по итогам Кубка мира сезона-2021/2022. Ближайшую преследовательницу Фриду Карлссон из Швеции Йохауг опередила на 255 очков.

Российская лыжница Наталья Непряева заняла восьмое место. Из-за отстранения российских лыжников на фоне конфликта с Украиной Непряева не принимала участия в этапах Кубка мира в Норвегии и Швеции.



Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины

Итоговый дистанционный зачёт

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 735.

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 480.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 475.

4. Эбба Андерссон (Швеция) – 452.

5. Хейди Венг (Норвегия) – 424.

6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 417.

7. Катарина Хенниг (Германия) – 376.

8. Наталья Непряева (Россия) – 365.

9. Джессика Диггинс (США) – 314.

10. Рози Бреннен (США) – 311.