Йохауг выиграла дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, Непряева — восьмая

Норвежская лыжница Терезе Йохауг первенствовала в дистанционном зачёте по итогам Кубка мира сезона-2021/2022. Ближайшую преследовательницу Фриду Карлссон из Швеции Йохауг опередила на 255 очков.
Российская лыжница Наталья Непряева заняла восьмое место. Из-за отстранения российских лыжников на фоне конфликта с Украиной Непряева не принимала участия в этапах Кубка мира в Норвегии и Швеции.
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Итоговый дистанционный зачёт
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 735.
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 480.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 475.
4. Эбба Андерссон (Швеция) – 452.
5. Хейди Венг (Норвегия) – 424.
6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 417.
7. Катарина Хенниг (Германия) – 376.
8. Наталья Непряева (Россия) – 365.
9. Джессика Диггинс (США) – 314.
10. Рози Бреннен (США) – 311.
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