«Немножко подгадили мне». Непряевой не дадут полноценно отпраздновать победу в Кубке мира

Развязка сезона в женских лыжах получилась для российских болельщиков скомканной, но радостной. Из-за политической ситуации нашу страну лишили возможности провести финал Кубка мира, а российских спортсменов не пустили также на этапы в Норвегии и Швеции. Однако Наталья Непряева до Олимпиады создала себе такой задел, что обеспечила себе победу в Кубке мира, даже не выступая в заключительных гонках сезона. Конкурентки просто потеряли все шансы догнать российскую лыжницу, проводящую блистательный сезон.

Но даже после того, как математические расклады сложились в пользу Натальи, на душе было неспокойно. Было ощущение, что FIS может выкинуть какой-нибудь фортель и лишить Непряеву исторической победы. Были слухи о том, что этап Кубка мира в Фалуне может пройти в формате мини-тура, чтобы у соперниц были шансы набрать побольше очков. Говорили и о том, что российскую лыжницу нужно просто лишить приза – в качестве жёсткой санкции.

Однако, обошлось. В понедельник, 7 февраля, Международная федерация лыжного спорта подтвердила, что Наталья получит свой заслуженный Большой хрустальный глобус. Трофей нашей чемпионке передадут через Федерацию лыжных гонок России.

«Во время последних ковидных сезонов также не всегда появлялась возможность вручить глобусы спортсменам лично. Поэтому FIS будет сотрудничать с национальной лыжной ассоциацией, чтобы передать награду спортсмену, который не может присутствовать на финальном старте сезона», – приводит заявление пресс-службы FIS ТАСС.

Сама Непряева в минувшие выходные выступала на Дёминском марафоне. Именно там её застала новость о победе в Кубке мира. И реакция Натальи оказалась весьма сдержанной.

«На самом деле, мне немножко подгадили. Не было ощущения победы на Кубке мира, которое должно было быть. Но удовлетворение таким сезоном, конечно, есть», — сказала Непряева.

Даже в личных соцсетях россиянка отреагировала скромно – одним-единственным эмодзи.

Новость по теме Наталья Непряева отреагировала на досрочную победу в общем зачёте Кубка мира одним эмодзи

Наталью можно понять. Да, победа российской лыжницы в Кубке мира – событие неординарное. В последний раз такое было аж 21 год назад, когда блистала Юлия Чепалова. Но эмоций на празднования у Непряевой, наверное, просто не осталось. Ведь совсем недавно прошла Олимпиада, где она собрала полный комплект наград. А подзарядиться энергией болельщиков на Кубке мира и полноценно отпраздновать там победу в присутствии соперниц, зрителей и телекамер со всей Европы Наталье не дадут по известным всем причинам.

Впрочем, Непряева свой приз получила совершенно заслуженно, по делу, опередив всех соперниц. В том, что концовка сезона получилась такой – лыжница точно не виновата. Главное, что трофей в Россию пришлют, и он займёт достойное место в коллекции наград Натальи. А лет через десять, дай бог, никто и не вспомнит, что там было не так в лыжах весной 2022 года.