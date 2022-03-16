Сноубордистка София Надыршина — вторая в зачёте КМ в параллельном гигантском слаломе

Российская сноубордистка София Надыршина заняла второе место в зачёте Кубка мира в дисциплине «параллельный гигантский слалом».

«Малый хрустальный глобус» завоевала представительница Германии Рамона-Терезия Хофмайстер, набравшая 307 очков. В активе Надыршиной 291 балл. Третье место заняла Даниэла Ульбинг из Австрии (263).

Хофмайстер выиграла заключительный этап Кубка мира, который проходил в Рогле (Словения). Там Надыршина не выступала из-за отстранения россиян.

В мужском зачёте в той же дисциплине победу одержал немец Штефан Баумайстер (384). Вторым стал кореец Ли Сан Хо (359). На третье место благодаря бронзе в Рогле поднялся словенец Тим Мастняк (286). Россиянин Дмитрий Логинов стал четвёртым (252).