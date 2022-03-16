Джеки Чан сфотографировался со звездой Олимпийских игр Эйлин Гу

Один из самых популярных героев боевиков Джеки Чан сфотографировался с Эйлин Гу — первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.

Фото: «Инстаграм» Эйлин Гу

18-летняя китайская спортсменка установила рекорд зимних Олимпийских игр в Пекине. Она завоевала золото в хафпайпе и в биг-эйре, а также завоевала серебро в слоупстайле.



Уроженка США Эйлин Гу выступает за Китай с июня 2019 года. Она является двукратной чемпионкой мира 2021 года.

Джеки Чан — гонконгский актёр, каскадёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер ордена Британской империи, главный режиссёр Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР.