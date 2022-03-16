Джеки Чан сфотографировался со звездой Олимпийских игр Эйлин Гу

Один из самых популярных героев боевиков Джеки Чан сфотографировался с Эйлин Гу — первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.
Фото: «Инстаграм» Эйлин Гу
18-летняя китайская спортсменка установила рекорд зимних Олимпийских игр в Пекине. Она завоевала золото в хафпайпе и в биг-эйре, а также завоевала серебро в слоупстайле.
Уроженка США Эйлин Гу выступает за Китай с июня 2019 года. Она является двукратной чемпионкой мира 2021 года.
Джеки Чан — гонконгский актёр, каскадёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер ордена Британской империи, главный режиссёр Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР.
- 16 марта 2022
-
20:07
-
19:35
-
19:05
-
18:39
-
17:42
-
17:25
-
16:59
-
16:22
-
14:21
-
13:21
-
12:56
-
07:42
-
00:12
- 15 марта 2022
-
23:53
-
21:19
-
20:36
-
17:00
-
14:31
-
13:40
-
12:36
-
12:18
-
10:34
-
10:28
-
08:01
- 14 марта 2022
-
22:56
-
21:27
-
21:08
-
19:08
-
15:00
-
13:56
-
13:29
- 13 марта 2022
-
21:25
-
21:18
-
21:03
-
20:45