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Джеки Чан сфотографировался со звездой Олимпийских игр Эйлин Гу

Джеки Чан сфотографировался со звездой Олимпийских игр Эйлин Гу
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Один из самых популярных героев боевиков Джеки Чан сфотографировался с Эйлин Гу — первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.

Фото: «Инстаграм» Эйлин Гу

18-летняя китайская спортсменка установила рекорд зимних Олимпийских игр в Пекине. Она завоевала золото в хафпайпе и в биг-эйре, а также завоевала серебро в слоупстайле.

Уроженка США Эйлин Гу выступает за Китай с июня 2019 года. Она является двукратной чемпионкой мира 2021 года.

Джеки Чан — гонконгский актёр, каскадёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер ордена Британской империи, главный режиссёр Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР.

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