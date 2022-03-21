Логинов занял пятое место в зачёте Кубка мира по сноуборду. Надыршина — девятая

В воскресенье, 20 марта, в Берхтесгадене (Германия) завершился заключительный этап Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе. В последнем старте сезона у женщин успешнее всех прошла трассу швейцарка Жюли Цогг. У мужчин победу разделили итальянец Эдвин Коратти и австриец Андреас Проммеггер. В смешанных командных соревнованиях лучшими были представители Германии.

Обладателями малого Кубка мира в параллельном слаломе стали Проммеггер и Цогг. Россиянка Анастасия Курочкина — 12-я, Дмитрий Логинов — 16-й.

В общем зачёте Кубка мира по сноуборду в слаломных дисциплинах первенствовали южнокореец Санхо Ли и немка Рамона Хофмайстер. Логинов занял пятое место, София Надыршина — девятая.

Сноуборд. Этап Кубка мира. Берхтесгаден (Германия), 19-20 марта

Параллельный слалом.

Смешанные команды

1. Германия.

2. Австрия.

3. Италия.

Мужчины

1-2. Андреас Проммеггер (Австрия) и Эдвин Коратти (Италия).

3. Санхо Ли (Южная Корея).

Итоговый зачёт Кубка мира в параллельном слаломе

1. Андреас Проммеггер (Австрия) — 266.

2. Санхо Ли (Южная Корея) — 245.

3. Арвид Аунер (Австрия) — 201...

16. Дмитрий Логинов (Россия) — 74...

20. Вик Уайлд (Россия) — 43...

31. Дмитрий Сарсембаев (Россия) — 24...

37. Степан Наумов (Россия) — 11...

39. Дмитрий Карлагачев (Россия) — 9...

46. Илья Витюгов (Россия) — 4...



Итоговый зачёт Кубка мира в слаломных дисциплинах

1. Санхо Ли (Южная Корея) — 604.

2. Штефан Баумайстер (Германия) — 506.

3. Эдвин Коратти (Италия) — 408...

5. Дмитрий Логинов (Россия) — 326...

26. Вик Уайлд (Россия) — 101...

29. Андрей Соболев (Россия) — 96.

30. Ярослав Степанько (Россия) — 86.

31. Дмитрий Карлагачев (Россия) — 82...

33. Дмитрий Сарсембаев (Россия) — 64...

40. Всеволод Мартынов (Россия) — 28...

45. Степан Наумов (Россия) — 13

46. Илья Витюгов (Россия) — 12.

Женщины

1. Жюли Цогг (Швейцария).

2. Меган Фаррел (Канада).

3. Рамона Хофмайстер (Германия).

Итоговый зачёт Кубка мира в параллельном слаломе

1. Жюли Цогг (Швейцария) — 345.

2. Мики Цубаки (Япония) — 262.

3. Рамона Хофмайстер (Германия) — 250...

12. Анастасия Курочкина (Россия) — 78.

13. Наталья Соболева (Россия) — 76...

22. София Надыршина (Россия)— 29...

28. Дарина Клинк (Россия)— 22...

29. Полина Смоленцова (Россия)— 19...

32. Мария Волгина (Россия) — 18...

42. Мария Валова (Россия) — 10...

48. Юлия Мельникова (Россия) — 2...

49. Милена Быкова (Россия) — 1...



Итоговый зачёт Кубка мира в слаломных дисциплинах

1. Рамона Хофмайстер (Германия) — 557.

2. Жюли Цогг (Швейцария) — 540.

3. Даниэла Ульбинг (Австрия) — 508...

9. София Надыршина (Россия) — 320...

19. Наталья Соболева (Россия) — 158.

20. Полина Смоленцова (Россия) — 116...

22. Анастасия Курочкина (Россия) — 107.

23. Милена Быкова (Россия) — 98...

26. Дарина Клинк (Россия) — 66...

30. Мария Волгина (Россия) — 53...

48. Мария Валова (Россия) — 13.

49. Елизавета Салихова (Россия) — 10...

55. Юлия Медникова (Россия) — 2…