Логинов занял пятое место в зачёте Кубка мира по сноуборду. Надыршина — девятая

В воскресенье, 20 марта, в Берхтесгадене (Германия) завершился заключительный этап Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе. В последнем старте сезона у женщин успешнее всех прошла трассу швейцарка Жюли Цогг. У мужчин победу разделили итальянец Эдвин Коратти и австриец Андреас Проммеггер. В смешанных командных соревнованиях лучшими были представители Германии.
Обладателями малого Кубка мира в параллельном слаломе стали Проммеггер и Цогг. Россиянка Анастасия Курочкина — 12-я, Дмитрий Логинов — 16-й.
В общем зачёте Кубка мира по сноуборду в слаломных дисциплинах первенствовали южнокореец Санхо Ли и немка Рамона Хофмайстер. Логинов занял пятое место, София Надыршина — девятая.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Берхтесгаден (Германия), 19-20 марта
Параллельный слалом.
Смешанные команды
1. Германия.
2. Австрия.
3. Италия.
Мужчины
1-2. Андреас Проммеггер (Австрия) и Эдвин Коратти (Италия).
3. Санхо Ли (Южная Корея).
Итоговый зачёт Кубка мира в параллельном слаломе
1. Андреас Проммеггер (Австрия) — 266.
2. Санхо Ли (Южная Корея) — 245.
3. Арвид Аунер (Австрия) — 201...
16. Дмитрий Логинов (Россия) — 74...
20. Вик Уайлд (Россия) — 43...
31. Дмитрий Сарсембаев (Россия) — 24...
37. Степан Наумов (Россия) — 11...
39. Дмитрий Карлагачев (Россия) — 9...
46. Илья Витюгов (Россия) — 4...
Итоговый зачёт Кубка мира в слаломных дисциплинах
1. Санхо Ли (Южная Корея) — 604.
2. Штефан Баумайстер (Германия) — 506.
3. Эдвин Коратти (Италия) — 408...
5. Дмитрий Логинов (Россия) — 326...
26. Вик Уайлд (Россия) — 101...
29. Андрей Соболев (Россия) — 96.
30. Ярослав Степанько (Россия) — 86.
31. Дмитрий Карлагачев (Россия) — 82...
33. Дмитрий Сарсембаев (Россия) — 64...
40. Всеволод Мартынов (Россия) — 28...
45. Степан Наумов (Россия) — 13
46. Илья Витюгов (Россия) — 12.
Женщины
1. Жюли Цогг (Швейцария).
2. Меган Фаррел (Канада).
3. Рамона Хофмайстер (Германия).
Итоговый зачёт Кубка мира в параллельном слаломе
1. Жюли Цогг (Швейцария) — 345.
2. Мики Цубаки (Япония) — 262.
3. Рамона Хофмайстер (Германия) — 250...
12. Анастасия Курочкина (Россия) — 78.
13. Наталья Соболева (Россия) — 76...
22. София Надыршина (Россия)— 29...
28. Дарина Клинк (Россия)— 22...
29. Полина Смоленцова (Россия)— 19...
32. Мария Волгина (Россия) — 18...
42. Мария Валова (Россия) — 10...
48. Юлия Мельникова (Россия) — 2...
49. Милена Быкова (Россия) — 1...
Итоговый зачёт Кубка мира в слаломных дисциплинах
1. Рамона Хофмайстер (Германия) — 557.
2. Жюли Цогг (Швейцария) — 540.
3. Даниэла Ульбинг (Австрия) — 508...
9. София Надыршина (Россия) — 320...
19. Наталья Соболева (Россия) — 158.
20. Полина Смоленцова (Россия) — 116...
22. Анастасия Курочкина (Россия) — 107.
23. Милена Быкова (Россия) — 98...
26. Дарина Клинк (Россия) — 66...
30. Мария Волгина (Россия) — 53...
48. Мария Валова (Россия) — 13.
49. Елизавета Салихова (Россия) — 10...
55. Юлия Медникова (Россия) — 2…
- 21 марта 2022
-
19:22
-
11:22
-
11:16
-
09:30
-
09:14
-
08:12
-
07:19
- 20 марта 2022
-
23:53
-
23:29
-
20:51
-
19:18
-
19:06
-
18:34
-
15:44
-
15:27
-
13:59
-
12:41
-
12:24
-
11:01
-
09:58
- 19 марта 2022
-
15:08
-
14:55
-
12:53
-
12:30
-
12:16
-
10:49
-
09:59
-
02:27
-
01:21
- 18 марта 2022
-
21:29
-
16:46
-
13:43
-
13:23
-
12:41
-
12:05