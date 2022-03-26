Тренер Большунова прокомментировал второе место лыжника в спринте
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу 22-летнего Александра Терентьева в коньковом спринте на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял в гонке второе место.
«Была красивая борьба. Мог выиграть каждый из ребят, это было зрелищно и красиво. Думаю, зрителям это доставило радость. Большунову не стоит задавать вопросы по второму месту. Не получилось — ничего страшного. Это рабочие моменты. Всё было в борьбе. Нужно наслаждаться, а не искать причины поражений», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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