Большунов упустил золото на финишной прямой. Какая драма в спринте на чемпионате России!

Обычно чемпионат России по лыжным гонкам не привлекает к себе много внимания. Болельщики пресытились соревнованиями международного уровня: Олимпиадой или чемпионатом мира, этапами Кубка мира. Спортсмены уже подустали и подрастеряли форму. Поэтому на национальном первенстве могут позволить себе чуть-чуть схалтурить. Но не в 2022 году.

С конца февраля наших лыжников отстранили от международных стартов. Поэтому российские турниры вышли на первый план. Чемпионат России в Сыктывкаре – это главное лыжное зрелище этой весны для болельщиков. И, конечно, главное событие для самих лыжников.

Турнир начался, пожалуй, с самого горячего – со спринтов.

В мужской квалификации больших сюрпризов не было: Александр Большунов – первый, Александр Терентьев – второй, Глеб Ретивых – третий. Пожалуй, это объективно тройка лучших спринтеров России. Всё закономерно.

А вот у девушек в прологах был неожиданный результат: победительница Кубка мира Наталья Непряева не смогла занять первое место, уступив в заочной борьбе призёру молодёжного чемпионата мира Наталье Мекрюковой. Впрочем, ничего страшного в этом не было, ведь место в прологе влияет только на распределение спортсменов по забегам на выбывание. А борьба-то впереди.

Уже в четвертьфинале Непряева показала, что второе место её не устраивает: свой забег она выиграла на классе. Как, кстати, и Большунов – лидеры сборной России тактически грамотно построили бег и включились тогда, когда это было нужно. И дальше прошли, и силы сэкономили.

Александр Терентьев на финише от всех своих соперников тоже уехал. А вот Глеб Ретивых начудил. На финишной прямой он лидировал, но метров за 15 просто бросил толкаться. «Не слышал, что за спиной кто-то есть», – объяснил потом спринтер. А за его спиной были Фёдор Назаров и Савелий Коростелёв, с удовольствием принявшие подарок фаворита. Ретивых в итоге стал только третьим. Повезло, что хоть по времени прошёл в полуфинал.

Но и там Ретивых не обошёлся без приключений. В ровном втором забеге Глеб столкнулся с белорусом Шпунтовым, поскользнулся на его лыже и упал, зацепив ещё и Коростелёва. Догнать тех, кто умчался вперёд, было уже нереально.

Новость по теме «Белорус меня срубил». Глеб Ретивых объяснил падение в спринте на чемпионате России

Второй забег выиграл Александр Терентьев. Первый – Александр Большунов, которого до последнего не отпускал от себя Денис Филимонов. По времени в решающий забег пробился и третий призёр Игр в Пекине – Иван Якимушкин.

Но прежде был женский финал. Стоит заметить, что преимущество Натальи Непряевой во всех забегах на вылет было очень серьёзным. В полуфинале с ней попробовала бороться Наталья Матвеева, но в финале шансов не было ни у кого. Первую половину 1,5-километровой дистанции Непряева шла последней, но в тот момент, когда она решила включиться, никто не мог ей помешать. Наталья одним рывком взлетела с шестого места на первое и удержала его.

Второе место в финале заняла Анастасия Фалеева, третье – Анна Грухвина.

А вот мужской финал подарил болельщикам настоящую драму. Большунов решил не испытывать судьбу и не отсиживаться за спинами конкурентов, а включился с самых первых метров дистанции. Но убежать так и не смог: за его спину зацепился Филимонов, да и Терентьев не сильно отстал.

И сил на финиш у Александра уже не хватило. Терентьев на длинной прямой догнал и просто «съел» более титулованного товарища по сборной. Хорошо, что хоть своё серебро Большунов от Филимонова отбил – там 0,1 разницы.

Новость по теме Терентьев стал чемпионом России 2022 года в коньковом спринте, победив Большунова

Чемпионат России начался очень ярко. С красивой борьбы и неожиданного результата. Разозлит ли Большунова поражение? Посмотрим!