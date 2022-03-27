Рыгалина: не будем на сборах в Европе, так и в России есть, где готовиться и выступать

Российская лыжница Анастасия Рыгалина, завоевавшая бронзовую медаль чемпионата России в скиатлоне, поделилась впечатлениями от гонки и рассказала о своём отношении к отстранению российских спортсменов от международных стартов.

«Скиатлон – моя любимая дистанция. Я очень рада, что вернулись те ощущения, которые были до Пекина и на олимпийском скиатлоне. Когда спортсмен чувствует свой организм, это превыше всего. Даже если бы не было медали, а было место в топ-5, я всё равно была бы рада. Главное – именно возвращение боевого состояния. После Олимпиады я просто не могла бороться. Сегодня в сравнении с Кирово-Чепецком просто небо и земля. Там я просто умирала. Понимаю, что иду затянутыми движениями, не могу бежать так, как хотелось быть.

Нынешняя ситуация с отстранением сборной России, конечно, расстраивает. Но на моей мотивации не сказывается. Не будем заезжать на сборы в Европу – так у нас и в России есть, где подготовиться. Можно и у нас набирать форму, тренироваться и выступать», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.