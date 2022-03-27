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Наталья Непряева выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам

Наталья Непряева выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам
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Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, выиграла соревнования в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Олимпийская чемпионка Пекина преодолела дистанцию за 42 минуты и 37,5 секунды.

Второй финишировала Екатерина Смирнова (Тюменская область). Она уступила победительнице 4,4 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург).

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км

1. Наталья Непряева — 42.37,5.
2. Екатерина Смирнова +4,4.
3. Анастасия Рыгалина +24,3.
4. Елизавета Шалабода +28,3.
5. Мария Истомина +36,5.
6. Анастасия Кулешова +59,0.
7. Лилия Васильева +1.16,8.
8. Алиса Жамбалова +1.17,3.
9. Ольга Жолудева +1.22,3.
10. Алёна Перевозчикова +1.46,8.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 26 марта по 3 апреля.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Женщины. Скиатлон 15 км
27 марта 2022, воскресенье. 11:15 МСК
Идёт
1
Наталья Непряева
Архангельская область
2
Алиса Жамбалова
Республика Бурятия
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
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