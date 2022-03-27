Наталья Непряева выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам

Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, выиграла соревнования в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Олимпийская чемпионка Пекина преодолела дистанцию за 42 минуты и 37,5 секунды.
Второй финишировала Екатерина Смирнова (Тюменская область). Она уступила победительнице 4,4 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург).
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
1. Наталья Непряева — 42.37,5.
2. Екатерина Смирнова +4,4.
3. Анастасия Рыгалина +24,3.
4. Елизавета Шалабода +28,3.
5. Мария Истомина +36,5.
6. Анастасия Кулешова +59,0.
7. Лилия Васильева +1.16,8.
8. Алиса Жамбалова +1.17,3.
9. Ольга Жолудева +1.22,3.
10. Алёна Перевозчикова +1.46,8.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 26 марта по 3 апреля.
- 27 марта 2022
-
12:02
-
11:52
-
11:28
-
10:33
-
10:24
-
09:57
-
09:45
-
09:00
-
03:17
-
02:15
-
00:57
- 26 марта 2022
-
23:59
-
22:06
-
19:54
-
19:31
-
19:12
-
19:08
-
18:49
-
16:47
-
16:46
-
16:37
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:48
-
15:38
-
15:31
-
15:25
-
15:22
-
15:18
-
15:09
-
15:08
-
15:05