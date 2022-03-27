Наталья Непряева выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам

Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, выиграла соревнования в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Олимпийская чемпионка Пекина преодолела дистанцию за 42 минуты и 37,5 секунды.

Второй финишировала Екатерина Смирнова (Тюменская область). Она уступила победительнице 4,4 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург).

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар

Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км

1. Наталья Непряева — 42.37,5.

2. Екатерина Смирнова +4,4.

3. Анастасия Рыгалина +24,3.

4. Елизавета Шалабода +28,3.

5. Мария Истомина +36,5.

6. Анастасия Кулешова +59,0.

7. Лилия Васильева +1.16,8.

8. Алиса Жамбалова +1.17,3.

9. Ольга Жолудева +1.22,3.

10. Алёна Перевозчикова +1.46,8.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 26 марта по 3 апреля.