Легков — о победе Большунова в скиатлоне: он всегда выходит побеждать — это неизменно!
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Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский Александр Легков прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре.
Для Большунова это вторая медаль на чемпионате России. Ранее Александр завоевал серебро в спринте свободным стилем.
«Победа Большунова после проигрыша 0,4 секунды Терентьеву? Вчера был спринт, а сегодня скиатлон. Сегодня Большунов выиграл, а Терентьев не стартовал. Всё закономерно. С ним можно абсолютно спокойно бороться, но можно и проиграть. Они оба сильные спринтеры.
Большунов всегда выходит на старт, чтобы побеждать. Любой спортсмен так делает. Показывает свой уровень, молодец. Пока это неизменно!» — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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