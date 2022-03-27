Легков — о победе Большунова в скиатлоне: он всегда выходит побеждать — это неизменно!

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский Александр Легков прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре.

Для Большунова это вторая медаль на чемпионате России. Ранее Александр завоевал серебро в спринте свободным стилем.

«Победа Большунова после проигрыша 0,4 секунды Терентьеву? Вчера был спринт, а сегодня скиатлон. Сегодня Большунов выиграл, а Терентьев не стартовал. Всё закономерно. С ним можно абсолютно спокойно бороться, но можно и проиграть. Они оба сильные спринтеры.

Большунов всегда выходит на старт, чтобы побеждать. Любой спортсмен так делает. Показывает свой уровень, молодец. Пока это неизменно!» — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.