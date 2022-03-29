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Сергей Устюгов прокомментировал возможное завершение карьеры

Сергей Устюгов прокомментировал возможное завершение карьеры
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам 29-летний Сергей Устюгов высказался по поводу возможного завершения карьеры из-за возможных спортивных санкций, которые могут повлиять на выступление российских спортсменов на международном уровне.

«На данный момент решение не принял. Этот вопрос стоит открыто. Вроде и побегать хочется, и в то же время ты понимаешь, что сейчас на нас наложили санкции. Возможно, международного сезона год или больше не будет.

Тут для меня есть небольшой плюс – я могу быть дома, больше находиться с семьей. Но есть огромный минус, потому что мы не будем гоняться с лыжниками из других стран. Тут надо взвешивать плюсы и минусы», – приводит слова Устюгова YouTube-канал «Большое Радио».

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