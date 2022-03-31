«Может, норвежцы наложат санкции на себя?» Бородавко — об отстранении российских лыжников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил, поступали ли команде слова поддержки от зарубежных коллег после отстранения от международных соревнований.

«Были, конечно. Здравые люди, которые чего-то не понимали в происходящем, не делали скоропалительных выводов. Спустя время и я посмотрел на людей иначе. Они говорят, совершенно не понимая ничего. Они не знают ни истории России, ни причин конфликта. Но зато чётко говорят то, что продвигает западная пропаганда.

Обвиняют Россию во всех грехах. А те же норвежцы знают, что их авиация бомбила беззащитных жителей Ливии, сбросив более 500 бомб? Может, тогда они и себя отстранят от гонок и наложат санкции хотя бы задним числом? Перед тем, как что-то говорить и навешивать ярлыки на страну и спортсменов, подумайте, проанализируйте. Не нужно быть попугаями и петрушками.

Не буду называть имена людей, которые нас поддержали, не нужно их подставлять. Но даже норвежцы писали если не слова поддержки, то как минимум вопросы с просьбой объяснить, что происходит. А есть те, кто говорит одно и то же, кукарекают как петушки, да ещё и свои выводы навязывают, ну а кого-то заставляют в общем хоре петь», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.