«Не хотите соревноваться с русскими — сидите дома. Там их нет». Яркое интервью с Бородавко

В лыжном мире выражение «спортсмен группы Бородавко» способно наводить на соперников ужас. Достаточно сказать, что у Юрия Викторовича тренируются лидеры мужской и женской сборных – Александр Большунов и Наталья Непряева. Но, разумеется, не только они. Сколько у спортсменов его группы медалей на международных стартах – так просто и не сосчитать.

Юрий Викторович может спокойно позволить себе сказать, что Непряева способна на большее, а Большунов кое в чём стал слабее. А ещё огненной речью приложить тех, кто выступает за санкции против России и даже прокомментировать пощёчину Уилла Смита на недавнем «Оскаре».

«Хорошо, что спортсмены не знают тяжести моих тренировок»

— Юрий Викторович, давайте начнём с актуальных новостей. Елена Вяльбе анонсировала изменения в составах групп на следующий сезон, а также уход Маркуса Крамера. Как изменится ваша группа?

— Прежде всего, я хочу поблагодарить Маркуса за всё, что он сделал для российских лыж. Мне очень жаль, что такой сильный специалист, хороший друг уходит. Печально, что расставание это случилось именно таким образом. Верю, что мы с ним будем регулярно общаться, и надеюсь, что он ещё поработает в сборной России.

В связи с этой ситуацией Елена Валерьевна предложила мне взять в свою группу Юлию Ступак и Артёма Мальцева. С Артёмом я уже поговорил, мы нашли общий язык. Юля сейчас восстанавливает здоровье, с ней мы пока не общались. Может быть, она и не захочет работать со мной после разговора. Неволить никого не могу. Кроме того, из группы Олега Орестовича Перевозчикова ко мне переходит Иван Якимушкин.

У меня есть определённые требования ко всем спортсменам независимо от их статуса. Я придерживаюсь этих требований на протяжении многих лет. Мы все должны играть по понятным правилам, чтобы потом не было такого, что кто-то чего-то не предполагал. Я всегда до начала совместной работы с любым спортсменом стараюсь прояснить ситуацию: нам нужно понять, чего мы хотим друг от друга и к чему стремимся.

Хочу сказать, что это только предварительные расклады, которые должны быть утверждены на президиуме ФЛГР.

— Но ведь не только опытные спортсмены придут? Бóльшая часть юниорской сборной переходит на взрослый уровень.

— У нас, действительно, подрастает целая плеяда хороших спортсменов, к которым я отношусь с большим уважением. Девочки-юниорки у нас «на выданье», что называется. Я вижу в них будущее нашей женской команды.

Скрывать уже нечего, Наталья Непряева давно лоббировала переход своей младшей сестры к нам в группу. Так что со следующего сезона Дарья будет тренироваться у нас. Во всяком случае так планируется. Для меня в этом есть определённая выгода, но всех секретов раскрывать не буду. Я вижу много положительного в её приходе. Будем работать, раскрывать талант юной спортсменки. Для Даши будет большим стимулом работать вместе с сильными лыжницами в одной группе. Надеюсь, что взросление и переход на новый уровень у неё пройдут быстро.

Спортсмены и тренеры на предсезонном тренировочном сборе национальной сборной России по лыжному спорту в австрийском Рамзау Фото: РИА Новости

Из ребят-юниоров ко мне придёт Никита Денисов. Мне удалось поработать с ним в прошлом октябре в Рамзау. За две недели совместных тренировок я увидел целеустремлённого и вдумчивого спортсмена, который достаточно хорошо чувствует свой организм. И он не «глухарь». Никита хорошо реагировал на те замечания, которые были в его сторону по технике.

— А кто-то из спортсменов покинет группу?

— Да. Яна Кирпиченко будет работать с другим тренером. К сожалению, в завершающемся сезоне не всё у нас получилось, её здоровье дало сбой, но Яна – очень сильная спортсменка, которая остаётся в обойме национальной команды. Когда она полностью восстановится, то приступит к работе в другой тренировочной группе. Со мной будут работать 12 спортсменов.

— Можете как-то прокомментировать слухи о том, что Денис Спицов переходит в другую группу?

— Мне об этом ничего не известно. У нас с Денисом очень доверительные и открытые отношения. Если бы что-то было, думаю, он бы мне сказал.

— Спортсмены, которые придут, не выражали опасений по поводу того, что их ждёт на тренировках?

— Дорогу осилит идущий. Я рассказал, как строится подготовка, какой базовый фундаментальный подход к летнему этапу подготовки я требую. Мы определим все возможности для того, чтобы все они двинулись вперёд и смогли прибавить в результатах. Мне кажется, очень хорошо, что они не знают тяжести этих тренировок. Когда спортсмен первый раз их делает по незнанию, это всё от мотивации, он хочет сделать всё качественно. Весь негатив идёт на второй сезон, когда все прекрасно понимают, что им предстоит. И тогда они либо говорят – стоп, хватит, я ухожу, либо идут дальше. Первый год всегда тяжело что-то менять кардинальным образом, и не всегда это приносит результаты. Но если методы контроля покажут, что спортсмены не справляются, никто не будет заставлять их делать то, что они не могут.

— Тренерский состав группы в связи с её расширением тоже претерпит изменения?

— Моим помощником остаётся Артём Жмурко, врач – Владимир Григорьевич Гардер, массажист – Елена Адольфовна Гладкова, но планируем, что будет ещё один массажист. После окончания чемпионата России будем решать вопросы по биохимии. Нужно, чтобы группа была полностью укомплектована всеми методами контроля и помощи спортсменам для достижения результатов. Кроме того, рассчитываем, что в нашей группе будет свой аналитик. Кандидатура уже определена, этот специалист в последние три месяца проходил стажировку. С июня он приступит к своей непосредственной работе.

— Предварительный план летней работы уже намечен?

— Конечно. Планируем начать со сбора в Крыму в местечке Морское. Далее планируем два сбора в Малиновке, в августе – горы. Если будет открыта Европа, то там, если нет – в Терсколе. В сентябре примем участие в традиционных Всероссийских соревнованиях в Тюмени, которые являются хорошей площадкой и с точки зрения соревновательной практики, и с точки зрения сравнения результатов с прошлыми годами. Жизнь ведь не останавливается, нужно работать. Спортсмены должны идти вперёд. Есть задумки, что именно нужно сделать, как выйти на более высокий уровень и устранить некоторые проблемы — кому в техническом плане, кому в функциональном. У каждого есть определённые точки роста.

Фото: РИА Новости

«Переживаний и сомнений по Большунову было очень много»

— Что вы сделали с Натальей Непряевой, что в первой части сезона это была одна спортсменка, а на «Тур де Ски» и Олимпиаде – другая?

— Да я не скрывал, что вся подготовка у Наташи была однопиковой. Она должна была набрать лучшую форму на Олимпиаде именно за счёт стартов. Так и получилось. У Наташи были проблемы с лишней мышечной массой, но за счёт большого количества стартов и серьёзных тренировок эта масса начала подгорать, и пошёл набор спортивной формы, а дальше её удержание.

К тем результатам, которые показала Наташа, привела кропотливая работа. Мы с октября не возвращались домой, провели много среднегорных сборов, чередовали горы с равнинной подготовкой, выбирали места для сборов там, где были хорошие условия. Всё это и привело к выходу на пик формы. Всем спортсменам было очень сложно, но они работали даже когда сил уже, казалось бы, не было. И к первым дням Олимпийских игр мы подошли очень чётко.

— Непряева может выйти на ещё более высокий уровень?

— Безусловно. Этот сезон у неё получился если не запредельным, то именно так, как она может. Наташа отлично владеет и классикой, и коньком, у неё очень неплохие спринтерские качества, она бегает любые дистанционные гонки. Непряева стабильна, что и позволило ей совершенно заслуженно завоевать Кубок мира. Но она может ещё больше.

— План подготовки к Олимпиаде был у всех одинаковым или индивидуальным?

— Изменения пришлось вносить только в подготовку Александра Терентьева. Все остальные работали по одному плану, в том числе и Александр Большунов. Другой вопрос, кто и как этот план выполнял. Если говорить о Большунове, то за всё время были все одна-две тренировки, когда он пожаловался на какие-то лимитирующие факторы. На большинстве тренировок было иначе, мне приходилось его останавливать. Конечно, Александр очень тонко чувствует свой организм, но он прислушивается и к тренеру. Были моменты, когда и он не понимал, что происходит, и тогда мы вместе искали решение. Дальнейший ход событий показывал, что мы шли правильным путём.

— Насколько сказались на его возможностях все те проблемы во время предсезонки, о которых он рассказывал?

— Судите сами. Того, что с ним происходило, хватило бы на несколько сезонов нескольким спортсменам, а у него это случилось в течение одного периода. Я Саше сказал, что бог не даёт человеку тех испытаний, которые он может выполнить. Значит, это твой путь, который ты должен пройти. Он с честью с этим справился. Даже пропуская какие-то этапы подготовки, на других этапах он проделывал колоссальную работу.

Юрий Бородавко и Наталья Непряева Фото: РИА Новости

— В чём Большунов стал сильнее, а в чём – слабее по сравнению с прошлым сезоном?

— Во-первых, психологически он стал гораздо устойчивее. Во-вторых, он научился ещё пристальнее слушать свой организм. Были моменты, когда на контрольных тренировках Саша не мог выйти на предельные скорости, но мы правильно находили этому объяснение и шли дальше. Однако были и минусы. Из-за травмированных ахиллов у него была практически сорвана летняя подготовка, не проделана ни беговая работа, ни взрывные мощные движения на ноги и руки. Чтобы компенсировать работоспособность, Саня почти каждый день на вкатке в Финляндии накатывал по 100 км или больше. Он проделал огромный объём аэробной и силовой работы. Конечно, это сказалось на его резкости и быстроте. Бесследно ничего не проходит. Переживаний и сомнений было очень много. Буквально за неделю до Кубка мира было непонятно, на что он способен. Но на первом же этапе Саня показал своё умение встать на лыжи и сделать больше того, что мог на конкретный день. Реализация возможностей – это у него в крови, в психологии.

«Победа сыграла с Терентьевым злую шутку»

— За счёт чего прибавили Денис Спицов и Алексей Червоткин?

— Денис Спицов прибавил очень сильно. Он пересмотрел своё отношение к тренировочной работе, был предельно мотивирован. Денис и до Олимпиады показывал высокие результаты, а к Играм вышел на идеальное состояние. То, что он показал в Китае, он не показывал четыре года. Спицов – очень трудолюбивый спортсмен, очень мотивированный. Его возможности далеко не исчерпаны. От Алексея Червоткина мы всегда ждём высоким результатов. У него с каждым годом растёт психологическая уверенность, но у Лёши были проблемы с правильной работой мышечной системы. Физиотерапевт Сергей Чечиль, который постоянно работает с командой на крупных турнирах, сумел помочь, нашёл причины. Мышцы у Червоткина стали раскрываться полностью, чего раньше не было.

— Александр Терентьев в этом сезоне показал то, что он может делать регулярно?

— Саша – талантливейший лыжник со спринтерским уклоном. Он может бегать и дистанционные гонки, но спринт – его основное направление, по которому нужно идти дальше и ждать результатов. Мы поговорили с ним о перспективах роста и определили, за счёт чего прибавлять и как готовиться к следующему сезону.

Завершающийся сезон у него начался просто великолепно. Он с блеском выиграл в Руке, показав, что у сборной России есть спортсмен, который способен побеждать. Теперь нужно добиться, чтобы это происходило регулярно. Эта победа подняла его на самый высокий уровень, Саша сам себе поставил планку очень высоко, но в итоге это сыграло злую шутку. Терентьев хотел показывать свой высокий уровень в каждой гонке. К «Тур де Ски» он подошёл в великолепной форме, но досадное падение в Оберстдорфе не дало Саше показать готовность.

Если он будет расти физически, функционально, психологически, то мы получим если не лучшего, то одного из лучших спринтеров в мире.

— Правда ли, что Саша Терентьев в какой-то момент попрощался с Олимпиадой?

— Да, это правда. К сожалению, болезнь, которую он подхватил в Италии, не позволила ему подойти к Играм в лучшей форме. У него был психологический срыв. В какой-то момент Саша уже собрался домой, про Олимпиаду даже думать не хотел. Пришлось достаточно жёстко его поддерживать. Я знал, что он способен проявить себя. Но в Пекине он был просто в среднем рабочем состоянии. Саша не смог сделать что-то для победы, но его готовности хватило для того чтобы удержать бронзу.

«Может, норвежцы себя отстранят от гонок?»

— Нашу сборную очень жестко и грубо выгнали с Кубка мира. А слова поддержки были?

— Были, конечно. Здравые люди, которые чего-то не понимали в происходящем, не делали скоропалительных выводов. Спустя время и я посмотрел на людей иначе. Они говорят, совершенно не понимая ничего. Они не знают ни истории России, ни причин конфликта. Но зато чётко говорят то, что продвигает западная пропаганда. Обвиняют Россию во всех грехах. А те же норвежцы знают, что их авиация бомбила беззащитных жителей Ливии, сбросив более 500 бомб? Может, тогда они и себя отстранят от гонок и наложат санкции хотя бы задним числом? Перед тем, как что-то говорить и навешивать ярлыки на страну и спортсменов, подумайте, проанализируйте. Не нужно быть попугаями и петрушками.

Юрий Бородавко, Александр Большунов и Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

Не буду называть имена людей, которые нас поддержали, не нужно их подставлять. Но даже норвежцы писали если не слова поддержки, то как минимум вопросы с просьбой объяснить, что происходит. А есть те, кто говорит одно и то же, кукарекает как петушки, да ещё и свои выводы навязывает, ну а кого-то заставляют в общем хоре петь.

— Могут ли лыжные гонки жить и развиваться без российских лыжников?

— Противостояние сильнейших – основа спорта. Ведь ради этого всё и затевается, чтобы выявить лучших. А сейчас принимаются любые меры, чтобы вытеснить россиян. Мы это видели на примере чемпионата мира по фигурному катанию. Люди, которые никогда в жизни по спортивному принципу не смогли бы забраться на такие вершины, становятся призёрами. А потом ещё говорят, что без русских лучше. Ребята, а вы тренироваться лучше и эффективнее не пробовали? Вам нужны такие медали, когда не было тех, кого вы обыграть не можете? Вы будете этим гордиться? Не хотите соревноваться с русскими – сидите дома, где их точно нет. На лучших турнирах должны соревноваться лучшие. Лыжи без противостояния России и Норвегии — невозможны.

— Елена Вяльбе на днях сказала, что многим норвежским лыжникам диктуют то, что нужно произнести.

— Ну а если вспомнить, что у норвежцев всегда в лыжных гонках была командная тактика, то и удивляться нечему. Они чётко выполняли указания, кого поддерживать в конкретной гонке. Ну и сейчас так. У меня, например, язык не повернётся сказать Спицову и Червоткину, чтобы они в какой-то гонке закрыли норвежцев и дали Большунову возможность спокойно выиграть. Это уже не соревнования! Справедливости ради, на двух последних крупнейших турнирах норвежцы боролись честно, выступали в зависимости от собственного состояния, а не по чьему-то приказу.

— IBU исключил Союз биатлонистов России из своего состава. Первая гонка следующего биатлонного сезона бог знает когда. Времени вагон. Как вам видится со стороны, зачем такая спешка?

— Я вообще не вижу в этом логики. Ведь СБР и так находился под санкциями. Я не могу сказать, для чего IBU так сделал. А делать какие-то предположения я не буду.

— С FIS и ФЛГР такая же ситуация возможна? Или там более здравые люди?

— Ну вы же видели, как принималось решение о нашем отстранении с Кубка мира. Двое суток обсуждали. И это доказывает, что в FIS много здравых людей. Кстати, я уже после возвращения в Россию понял, что в той ситуации решение было правильным. В Норвегии трасса длинная, вдоль неё может расположиться масса людей, действия которых чисто физически проконтролировать невозможно. Мало ли что могло произойти, а виновными в любом случае были бы признаны организаторы.

— Угрозы в Норвегии действительно были?

— Были сдержанные взгляды, минимальное общение, но 100-процентного негатива точно не было. Более того, нас даже многие спрашивали – вы можете объяснить, что происходит? А как мы объясним, когда и сами не понимали в тот момент ничего? В Финляндии был эпизод, когда какая-то компания на машинах крутилась возле отеля, а больше ничего. Наши сервисёры-прибалты говорят, что в Эстонии ходят разговоры о том, что после Украины они будут следующими. Россия якобы хочет вновь трансформироваться в СССР. Ну как можно обсуждать этот бред? А ведь местные граждане в это верят.

«Ну как это? Ведь 100-процентная подстава!»

— Ожидали, что физкультурно-спортивные фотографии Саши Большунова в старинной форме и на старинных лыжах вызовут такой ажиотаж?

— Это я не могу понять. Нужно ведь было выстроить логическую цепочку от фотографии до утверждения, что Большунов призывает вернуть СССР, причём так хитро всё завуалировал. Конспирология на высшем уровне. На Западе во всём видят какой-то скрытый смысл, даже в невинных фотографиях. А ведь в той же Норвегии и очень адекватные журналисты есть. С нами на сборе в Италии работал журналист с NRK, который снимал фильм про нашу группу. Я его спросил – зачем тебе это нужно? Он ответил, что хочет показать русских такими же людьми, как и они сами. Этот журналист в своё время делал фильм про Александра Легкова, у него очень адекватные и правильные мысли.

Новость по теме Бородавко: Черноусов тоже в этом заговоре, он сдаёт своих партнёров

— Как оцените поступок Ильи Черноусова, который, будучи гражданином Швейцарии, опубликовал фото с президентом России. У вас с Ильёй в недавнем прошлом было недопонимание.

— Своё мнение о его поступке я оставлю при себе. Не хочу выносить это на всеобщее обсуждение. Если бы я так сделал, я бы объяснил и рассказал. Что касается нашего недопонимания, то я хотел бы расставить все точки над i относительно этой ситуации. Журналист, который брал у меня интервью, повёл себя совершенно некорректно. Интервью закончилось, и далее просто шла беседа, перед которой он вроде бы выключил диктофон. Просто «посиделки на кухне», когда мы обсуждали свадьбу Ильи, его переезд в Швейцарию, и я высказал гипотетическое предположение, что не удивлюсь, если такое (подозрения в отношении Черноусова в сдаче партнёров по сборной. — Прим. А.Ш.) случится.

Александр Терентьев Фото: РИА Новости

А потом выходят мои слова как утверждение, как обвинение. Ну как это может быть? Ведь 100-процентная подстава! Я к Илье всегда относился с огромным уважением. Никогда между нами не было никакого негатива. Но в той ситуации приносить извинения было бы за гранью – такой шквал пошёл, что никакие слова ничего бы изменить не смогли. Сейчас времени прошло достаточно. У нас не было конфликтов никогда. Может быть, мы вместе не сумели достичь тех высот, которых хотелось бы, когда работали вместе, но мы расстались по-доброму.

— Кстати, вы следили за церемонией «Оскар»? Как оцените поступок Уилла Смита?

— Тут больше всего подходит простое русское выражение — «за базар нужно отвечать».

— Верите, что всё в мире наладится?

— Хотелось бы, но мир уже точно не будет прежним. Вся эта ситуация показала истинные лица людей, которые всегда вроде бы улыбались, но на деле оказались совсем другими.