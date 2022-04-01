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Финишёр Тюменской области прокомментировала победу на чемпионате России

Финишёр Тюменской области прокомментировала победу на чемпионате России
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Российская лыжница Анна Грухвина, ставшая финишёром Тюменской области на эстафете на чемпионате России в Сыктывкаре, прокомментировала собственное выступление. Сборная Тюменской области выиграла гонку.

«Если честно, была уверена в финише, потому что форма на чемпионате России у меня в принципе неплохая. Я вообще только после Нового года начала разбегаться. Ещё до начала этапа продумала тактику: если получится с кем-то пойти, то просто идти своим темпом. Так и получилось, лыжи работали шикарно, я на каждом спуске уезжала, а потом пропускала вперёд. Ну а далее то, что я люблю – финиш в подъём.

Я планировала всё решать на финише. Сзади бежала Наташа Непряева, но я про это даже забыла, на самом деле. Работали до конца с Викой Трошиной, Наталья не сумела догнать, всё хорошо сложилось. Каждый спортсмен сам выбирает себе тактику – как работать, как идти. Всё сложилось хорошо», — передаёт слова Грухвиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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