Ольга Кучерук призналась, что боялась завала на старте. Она завоевала золото в эстафете ЧР

Российская лыжница Ольга Кучерук прокомментировала своё выступление в эстафете на чемпионате России. Кучерук, выступившая за Тюменскую область, бежала первый этап. Команда одержала победу.

«Всё прошло идеально начиная с первого этапа. Мы как ушли в отрыв, так и (смеётся)… Ладно, это всё шутки. На самом деле почему-то с каждой гонкой сил остаётся всё меньше. Я скажу за свой первый этап: в принципе, всё было неплохо. Я стартовала в первой линии, поэтому пришлось идти первой, вариантов пропустить кого-то перед собой не было. Так что я старалась сохранить силы на равнине и понимала, что будет какой-то рывок от девчонок, который мне надо не упустить. Так оно всё и получилось. Считаю, что более-менее со своей задачей справилась. Я отдала все силы.

На старте я боялась попасть в завал. Подумала, что где-то поеду помедленнее, не буду рисковать лишний раз, потому что на мне лежит ответственность за всю команду и надо идти так, чтобы быть уверенной в том, что всё будет в порядке», — передаёт слова Кучерук корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.