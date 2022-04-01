Команда Большунова заняла 3-е место в эстафете на ЧР, победила сборная Коми

На чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре завершилась мужская эстафета. Победу в гонке одержала сборная Коми, которую представляли Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Прошкин и Алексей Виценко.
Представители Коми преодолели дистанцию 4 x 10 км за 1 час 35 минут и 4 секунды. Второе место заняла сборная Татарстана, в которую вошли Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артём Николаев и Ярослав Рыбочкин. Отставание представителей Татарстана составило 56,3 секунды.
Тройку лучших замкнула сборная Архангельской области. В состав этой команды входил лидер сборной России Александр Большунов, который бежал второй этап. Отставание Архангельской области от победителей превысило 1 минуту. В команду, помимо Большунова, входили Александр Терентьев, Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников.
Чемпионат России. Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины
1. Республика Коми — 1:35.04,5.
2. Татарстан-1 +56,3.
3. Архангельская область +1.01,6.
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