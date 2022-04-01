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Илья Семиков: Александр Большунов на голову выше всех на чемпионате России

Илья Семиков: Александр Большунов на голову выше всех на чемпионате России
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Российский лыжник Илья Семиков поделился мнением о трёхкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове. Сегодня, 1 апреля, на чемпионате России в Сыктывкаре состоялась мужская эстафета, в которой Семиков в составе сборной Республики Коми завоевал золотую медаль, а Большунов в составе команды Архангельской области взял бронзовую награду.

«Большунов «привёз» почти 30 секунд на этапе? Он на голову выше всех здесь, на чемпионате России, так что это неудивительно. Но опасений не было. У нас были сильные коньковые этапы, что ребята и показали», — рассказал Илья Семиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Большунов на голову сильнее. Но я не оглядывался». Илья Семиков — о победе в эстафете «Большунов на голову сильнее. Но я не оглядывался». Илья Семиков — о победе в эстафете

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