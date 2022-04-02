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Рыгалина: я была в топ-10 на ОИ-2022, этот результат приравниваю к личной медали

Рыгалина: я была в топ-10 на ОИ-2022, этот результат приравниваю к личной медали
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Российская лыжница Анастасия Рыгалина призналась, что осталась довольна результатами сезона. Спортсменка напомнила, что ей удалось удачно выступить на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«В этом году была только одна цель – Олимпиада. Я была в топ-10 на Играх, и для меня это очень высокий результат, который я для себя приравниваю к личной медали. Да, она не висит на груди, но всё же (улыбается). Так что вся подготовка была нацелена на то, чтобы выйти на пик формы на Олимпиаде. А здесь (на чемпионате России) уже не то состояние. Уже чувствуется конец сезона. Но я считаю, что выступила хорошо. Быть в топ-6 в каждой гонке для меня нормально.

После скиатлона я была рада, потому что это моя любимая дисциплина и в ней удалось забрать медаль. На классике я была пятой, в марафоне – шестой. Да, конечно, хотелось бы ещё медальку, но немного не получилось», — сказала Рыгалина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Место в топ-10 на Олимпиаде я приравниваю к личной медали. Хоть она и не висит на груди» «Место в топ-10 на Олимпиаде я приравниваю к личной медали. Хоть она и не висит на груди»
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