«Место в топ-10 на Олимпиаде я приравниваю к личной медали. Хоть она и не висит на груди»

Лыжница сборной России Анастасия Рыгалина на чемпионате России в Сыктывкаре завоевала одну личную медаль – бронзу в скиатлоне. Особые надежды она возлагала на марафон, но там стала лишь шестой.

О том, что не получилось в заключительной гонке сезона, о чём жалела после финиша и как оценивала своё выступление на Олимпиаде, Анастасия рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

«Бац — и все остановились!»

– Анастасия, как оцените свой марафон?

– Гонка прошла нормально. Но хотелось бы, чтобы лыжи получше работали. Каждый круг проезжала мимо пит-стопа и была в растерянности: сменить лыжи или не сменить.

– Почему же не сменили?

– Группа же потихоньку разрывается. Даже если потерять секунд пять, то всё равно придётся догонять. А тут и так силы на исходе, лёгкости нет. Видимо, вчерашняя пятёрка, которая была в эстафете, дала о себе знать.

– Мария Истомина рассказала, что устраивала протяжки, чтобы просеять группу. Насколько они сказались на вас? Темп нормальный был?

– Темп нормальный, да. Я понимала, что включаюсь в работу, иду хорошо, хоть и в конце группы, когда кто-то впереди натягивает. Но мне было бы хорошо, если бы это было постоянно, а не рывками. А то я только вработалась, и тут – бац, и все опять встали отдыхать. Если бы темп увеличивался потихоньку и все бы постепенно отваливались, я бы, может быть, и дотерпела тогда.

– А может, стоило тогда прорваться вперёд и задавать темп?

– У меня была такая мысль. Но из-за лыж я понимала, что если встану на спуск первой, то меня просто обкатят и я окажусь 10-й. Смысл натягивать тогда? Я старалась просто в потоке сесть, чтобы не так сильно отставать.

«Надо было рискнуть»

– Как оцените итоги чемпионата России в целом?

– В этом году была только одна цель – Олимпиада. Я была в топ-10 на Играх, и для меня это очень высокий результат, который я для себя приравниваю к личной медали. Да, она не висит на груди, но всё же (улыбается). Так что вся подготовка была нацелена на то, чтобы выйти на пик формы на Олимпиаде. А здесь уже не то состояние. Уже чувствуется конец сезона. Но я считаю, что выступила хорошо. Быть в топ-6 в каждой гонке для меня нормально.

После скиатлона я была рада, потому что это моя любимая дисциплина и в ней удалось забрать медаль. На классике я была пятой, в марафоне – шестой. Да, конечно, хотелось бы ещё медальку, но немного не получилось.

– Да, в марафоне у вас был шанс.

– Сегодня все девчонки работали, все были сильны. В этой компании было сложно бороться. Когда уже пошла раздача за два километра до финиша, я понимала, что надо быть рядышком. Но сели на спуск, и получился небольшой просвет, который я не смогла отыграть. Боролась, но не получилось.

– То есть на чуть других лыжах у вас было бы больше шансов?

– Да. Я не прошу, чтобы лыжи ехали лучше, чем у всех, но хотя бы на одном уровне с девчонками, чтобы без просвета садиться на спуск.

– После финиша как себя чувствовали? Тяжело было? Или, как говорится, можно было ещё десяточку пробежать?

– Я скажу так: если бы не было протяжек, а сразу начали бы раздачу девчонки, как обычно они бегают, то мне было бы легче. Сегодня была нетипичная гонка: первые 27 километров, можно сказать, просто гуляли. А я люблю в таких гонках врабатываться как следует, когда ты начинаешь видеть, как соперницы начинают сыпаться. А здесь 10 километров прошли пешком. На 20 километрах всё то же самое. Думала, мол, ну давайте хоть последнюю десятку поработаем! Я бы и сама вышла задавать темп, если бы не лыжи. Были мысли продолжать тянуть эти протяжки, когда они прекращались, но понимала, что после очередного спуска ничего от моей работы не останется.

– Может, всё-таки стоило попробовать?

– Думаю, мне стоило заехать переобуться. Надо было рискнуть. Да, потеряла бы несколько секунд, догоняла бы, сама бы себе устроила протяжку, но потом могла бы сама пойти темп задавать. Вот об этом жалею – что не переобулась перед последней десяткой.