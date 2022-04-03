«Готов бежать и дальше, но гонки закончились». Большунов подвёл итоги чемпионата России

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в марафоне свободным стилем на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре.
«Пробежал все гонки, и во всех был на подиуме. Усталость есть, хотя я готов и дальше бежать, вот только гонки закончились (улыбается). Сегодня были сложные погодные условия, поэтому скорости не были высокими. Никто не хотел впереди работать, поэтому только после половины дистанции я вышел вперёд и начал врабатываться.
Лыжи хорошо работали, несмотря на сложные условия: снег сегодня сильный. Да и с заменой лыж всё правильно сделал, потому что на третьем круге уже не так хорошо работали лыжи. Вовремя поменял, и последние 20 километров лыжи ровно проехали.
Самый яркий момент чемпионата России? Олимпийские игры. Они всегда останутся в моём сердце. Они все соревнования перекрывают, и те, которые сейчас проходят, и те, которые были до этого, здесь даже сравнивать нельзя.
Отдохну ли в конце сезона? Сейчас наоборот надо покататься побольше, потренироваться, пока есть», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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