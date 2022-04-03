Вяльбе: слава богу, на ЧР не бывает минорных нот, потому что тут всегда побеждают россияне

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе прокомментировала итоги мужского масс-старта на 50 км, в котором одержал победу Александр Большунов.

«Слава богу, на чемпионатах России не бывает минорных нот, потому что здесь всегда побеждают россияне. В мужском марафоне в заключительный день была очень красивая борьба. Несмотря на погоду, на трассе стоит огромное количество зрителей — это тоже радует», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Вторым в сегодняшнем марафоне финишировал Андрей Ларьков. Тройку призёров замкнул Андрей Мельниченко.

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