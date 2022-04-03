Наталье Непряевой вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева получила «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Спортсменке вручили его в Сыктывкаре, где сегодня, 3 апреля, завершился чемпионат России по лыжным гонкам.
Фото взято из социальных сетей Натальи Непряевой.
Напомним, 5 марта, Непряева досрочно стала обладательницей сезонного трофея после того, как в Осло (Норвегия) прошёл марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира, где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг, потеряли теоретические шансы на победу. Андерссон заняла девятое место, а Венг — 10-е.
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.
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