«Всю гонку отсиживалась за спинами». Очередная победа Непряевой вызывает вопросы

В субботу, 2 апреля, на чемпионате России в Сыктывкаре заключительную гонку проводили женщины. По традиции завершает программу турнира марафон.
Безусловно, главная интрига гонки заключалась в одном – сможет ли Наталья Непряева выиграть на этом чемпионате России вообще все личные гонки? Золото в марафоне могло стать для Непряевой пятым только на этом турнире!
Наталья, безусловно, была главным фаворитом. Но могла сказаться усталость, всё-таки олимпийская чемпионка пробежала в Сыктывкаре полную программу. Да и соперницы выглядели грозно: Истомина, Рыгалина, Смирнова. Для каждой из них победа над мощной Непряевой была бы сверхуспехом.
Первые интересные события начали разворачиваться в гонке после 10 километров. Истомина, Непряева, Кулешова и Жолудева рванули в первый отрыв. Далеко убежать, правда, не успели, но группу всё-таки подёргали. Из основного пелотона в борьбе за медали осталось порядка 20 спортсменок.
Фото: РИА Новости
На отметке 17,1 км претенденток на награды осталось уже 13 человек – все они шли в 10 секундах. Непряева, разумеется, в этой группе усердно работала, а темп задавала Мария Истомина. Стоит отметить, что при хорошей, солнечной погоде никто в лидирующей группе не менял лыжи. Те спортсменки, которые рискнули переобуться, настигнуть фаворитов гонки так и не смогли.
Всё самое интересное началось за пару километров до финиша. Темп значительно вырос, от чёртовой дюжины осталась десятка, и интрига, безусловно, жила. Из этой десятки чуть вперёд отъехали пять спортсменок: задававшие темп Истомина и Шалабода, с ними – Непряева, рядом – Кулешова и Крупицкая.
Скорости возрастали, и из пятёрки преследовательниц зацепиться за лидеров смогла только Рыгалина: она держала соперниц в прямой видимости, но добраться до них в итоге так и не смогла. За полтора километра до финиша вперёд вырвалась Кулешова, но сил на финиш у неё не хватило, ведь на последнем подъёме инициативу в свои руки взяла Непряева.
Наталья, как и обычно, взлетела в него быстрее всех соперниц и финишировала уже довольно спокойно. Второй стала Шалабода. Истомина – третья.
После финиша Наталья призналась, что гонка далась ей очень непросто:
«Сегодня у меня было тяжёлое состояние. Не буду скрывать, что я всю гонку старалась отсидеть за спинами, за той же Машей Истоминой. Она сегодня объективно выглядела сильнее всех, но где-то я оказалась хитрее».
Понятно, что после убедительнейших побед на старте чемпионата России к такому первому месту у болельщиков могут быть вопросы. Но тактические хитрости и соревновательный опыт никто не отменял. Самое главное – кто пришёл к финишу первым. И это в очередной раз удалось Непряевой.
Для девушек турнир завершён. Впереди только мужской марафон.
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