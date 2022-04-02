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Наталья Непряева выиграла марафон на чемпионате России — 2022 по лыжам: вырвалась на последнем подъёме — результаты

«Всю гонку отсиживалась за спинами». Очередная победа Непряевой вызывает вопросы
Михаил Чесалин
Наталья Непряева выиграла марафон
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Наталья выиграла все личные гонки на чемпионате России. Но последнее золото далось особенно тяжело.

В субботу, 2 апреля, на чемпионате России в Сыктывкаре заключительную гонку проводили женщины. По традиции завершает программу турнира марафон.

Безусловно, главная интрига гонки заключалась в одном – сможет ли Наталья Непряева выиграть на этом чемпионате России вообще все личные гонки? Золото в марафоне могло стать для Непряевой пятым только на этом турнире!

Наталья, безусловно, была главным фаворитом. Но могла сказаться усталость, всё-таки олимпийская чемпионка пробежала в Сыктывкаре полную программу. Да и соперницы выглядели грозно: Истомина, Рыгалина, Смирнова. Для каждой из них победа над мощной Непряевой была бы сверхуспехом.

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Первые интересные события начали разворачиваться в гонке после 10 километров. Истомина, Непряева, Кулешова и Жолудева рванули в первый отрыв. Далеко убежать, правда, не успели, но группу всё-таки подёргали. Из основного пелотона в борьбе за медали осталось порядка 20 спортсменок.

Фото: РИА Новости

На отметке 17,1 км претенденток на награды осталось уже 13 человек – все они шли в 10 секундах. Непряева, разумеется, в этой группе усердно работала, а темп задавала Мария Истомина. Стоит отметить, что при хорошей, солнечной погоде никто в лидирующей группе не менял лыжи. Те спортсменки, которые рискнули переобуться, настигнуть фаворитов гонки так и не смогли.

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Всё самое интересное началось за пару километров до финиша. Темп значительно вырос, от чёртовой дюжины осталась десятка, и интрига, безусловно, жила. Из этой десятки чуть вперёд отъехали пять спортсменок: задававшие темп Истомина и Шалабода, с ними – Непряева, рядом – Кулешова и Крупицкая.

Скорости возрастали, и из пятёрки преследовательниц зацепиться за лидеров смогла только Рыгалина: она держала соперниц в прямой видимости, но добраться до них в итоге так и не смогла. За полтора километра до финиша вперёд вырвалась Кулешова, но сил на финиш у неё не хватило, ведь на последнем подъёме инициативу в свои руки взяла Непряева.

Наталья, как и обычно, взлетела в него быстрее всех соперниц и финишировала уже довольно спокойно. Второй стала Шалабода. Истомина – третья.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
02 апреля 2022, суббота. 10:30 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
1:17:51.7
2
Елизавета Шалабода
Москва - Приморский край
1:17:53.8
3
Мария Истомина
Пермский край
1:17:55.3

После финиша Наталья призналась, что гонка далась ей очень непросто:

«Сегодня у меня было тяжёлое состояние. Не буду скрывать, что я всю гонку старалась отсидеть за спинами, за той же Машей Истоминой. Она сегодня объективно выглядела сильнее всех, но где-то я оказалась хитрее».

Понятно, что после убедительнейших побед на старте чемпионата России к такому первому месту у болельщиков могут быть вопросы. Но тактические хитрости и соревновательный опыт никто не отменял. Самое главное – кто пришёл к финишу первым. И это в очередной раз удалось Непряевой.

Для девушек турнир завершён. Впереди только мужской марафон.

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