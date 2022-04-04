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Вяльбе оценила позицию С. Фуркада, выступающего против отстранения российских спортсменов

Вяльбе оценила позицию С. Фуркада, выступающего против отстранения российских спортсменов
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Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе высказалась о позиции чемпиона мира, бывшего французского биатлониста Симона Фуркада, который ранее критически высказывался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Слышала историю про его поступок во время юниорского чемпионата мира в США. Я его понимаю. Насколько я знаю, у него русская жена и у Симона больше возможностей получать информацию с двух сторон. А у многих иностранцев информационный вакуум в получении объективной картины, это и так понятно.

Думаю, с поступками и словами Симона о том, что позиция отстранения российских спортсменов деструктивна, сложно не согласиться. Спорт же всегда был объединяющим. Для меня непонятно не только это, но и то, что руководители Ла Скала или Венской оперы вынуждены были разорвать контракты с российскими исполнителями. Это глупость какая-то. И так во многом. Нужно время, всё пройдёт. Мы увидим другую картинку. Жаль, что это не будет так быстро, как всем хотелось бы. Мир нас поймёт и разберётся во всём этом. Понятно, что нацизм не должен ходить по земле, как ходит сейчас. Но сейчас открыт ящик Пандоры. Часть этих людей придёт в Европу, и отнюдь не бедными беженцами, они себя там покажут», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полная версия эксклюзивного интервью с Еленой Вяльбе выйдет на «Чемпионате» завтра, 5 апреля.

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