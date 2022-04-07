Вероника Степанова: у меня нет слов, которыми можно описать ситуацию, как с нами поступили

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала отстранение россиян от международных стартов со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Главные старты прошли хорошо. Жаль, что нам не дали добегать сезон. Сейчас я уже восстановилась и постепенно возвращаюсь к тренировочному процессу. Готова выступать дальше.

Как дальше существовать и двигаться? Это уже дела федерации и министерства спорта. Мы готовы всячески помогать и зажигать новые звёзды. Эта ситуация всегда с нами. У меня нет слов, которыми можно описать всю ситуацию, как с нами поступили. Сейчас просто идёт «cancel Russia» [отменить Россию]. Мягко говоря, обидно», — цитирует Степанову «РИА Новости Спорт».

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