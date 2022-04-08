Сергей Устюгов поделился мнением о Веронике Степановой

Олимпийский чемпион 2022 года в мужской эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что думает об чемпионке ОИ-2022 в женской эстафете Веронике Степановой. 21-летняя спортсменка не стесняется публиковать резонансные посты в соцсетях.

«Она просто вписывается в реалии нашего времени. Я рад, что её не зарубили на корню и не сказали: стоп, девочка. В реалиях нашего времени она делает то, что нужно с точки зрения раскрутки, с точки зрения становления медийной личностью.

В наше время нормально жить в соцсетях и зарабатывать на этом. Её много хейтят, но ведь хейт – тоже внимание, правильно? Как говорит Дмитрий Губерниев, не важно, как говорят о тебе, важно, что в принципе о тебе говорят», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Устюговым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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