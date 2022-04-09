Глеб Ретивых объяснил, почему проиграл Эдуарду Латыпову на финише Югорского марафона

Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал своё выступление в Югорском лыжном марафоне (50 км, свободный стиль). Ретивых завоевал бронзу. Победителем гонки стал Иван Якимушкин, второе место занял биатлонист Эдуард Латыпов.

«Конечно, недоволен. Не рассчитал немного финиш, не хватило буквально метра. У нас был фотофиниш, но я немного расстроен. Если бы вчера не бежал 50 километров классикой, сегодня у соперников не было бы шансов. Вчерашний полтинник, естественно, сказался на мне. Я доволен и рад, что сумел попасть на подиум в такой компании в такой великолепный день.

Не стыдно ли проигрывать биатлонистам? Тут ничего такого. Они хорошо были готовы. Поршнев лидировал последние пять километров, Латыпов выбрался из-за спины на последнем километре. Всю гонку он провёл в середине. Ничего такого нет. Хорошая борьба. Остались ли силы после двух дистанций? Да. Как ни странно, полежал пару минут после финиша и сейчас нормально себя чувствую. Пробежать завтра ещё 50-100 километров? Сомневаюсь. Думаю, это будет неактуально. Пора уже отдыхать, конец сезона. Но буду понимать, что два полтинника могу сделать. Те, кто вчера и сегодня бежал, — большие молодцы», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».