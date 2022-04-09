Биатлонист зарубился с лыжниками сборной России в марафоне. Почти сенсация от Латыпова!

В Ханты-Мансийске состоялся IX Югорский марафон, который в нынешнем году как минимум в мужской части прошёл под знаком соперничества лыжников и биатлонистов. Лидер нашей биатлонной команды Эдуард Латыпов до последних метров претендовал на победу, включив свой знаменитый финиш и опередив на пару сантиметров даже спринтера лыжной сборной Глеба Ретивых, но быстрее их обоих оказался Иван Якимушкин – тоже лыжник.

Казалось бы, на 50 км лыжники должны были без проблем разделать соперников из биатлона, почему же не получилось выиграть убедительно?

Но сенсации, которую почти сотворил Латыпов, есть простое объяснение.

Трэш-ток перед стартом

На пресс-конференции за пару дней до основной (коньковой) гонки Югорского марафона олимпийский чемпион Сочи Александр Легков устроил настоящий трэш-ток с биатлонистами: многократным призёром Олимпиады в Пекине Эдуардом Латыповым и чемпионом мира Антоном Бабиковым.

Фото: ЦСМ Югры / Банк «Открытие»

Легков рассказал, что биатлонисты приехали в Ханты-Мансийск сразу после чемпионата страны в Тюмени и делали специальную подводящую работу к марафону. Что побороться за победу со спортсменами приехала целая биатлонная команда с сервисёрами и тренером. Что биатлонисты настроены дать настоящую битву лыжникам. В общем, всячески подначивал парней.

Те вызов приняли и сообщили, что готовы выйти на старт даже с винтовками и всё равно побороться, хотя опыта участия в подобных гонках у них очень мало. Предлагали после марафона пойти в тир и пострелять.

Заруба между представителями двух видов спорта действительно случилась. Латыпов, Бабиков а также Никита Поршнев и другие биатлонисты бросили вызов лыжникам и выглядели очень достойно. Латыпов, сидевший всю гонку в числе лидеров, но не делавший ни малейших попыток возглавить пелотон, на финише, казалось бы, превзошёл всех, даже мастера ускорений Глеба Ретивых, но идеально проведший гонку Иван Якимушкин оказался ещё быстрее.

Между лыжниками Раулем Шакирзяновым и Александром Легковым в первой шестёрке вклинился биатлонист Никита Поршнев, который в прошлом году, кстати, стал бронзовым призёром Югорского марафона.

«Не будь вчерашней гонки, шансов ни у кого бы не было»

Как же объяснить этот неожиданный результат? Это биатлонисты были настолько сильны или лыжники пробежали не так мощно, как могли бы?

Фото: ЦСМ Югры / Банк «Открытие»

Ответ, как обычно, в золотой середине. Биатлонисты сильны и в гладких лыжных гонках, это давно уже факт. Тем более когда провели специальную работу, когда с ними приехал тренер сборной России Артём Истомин и когда инвентарь к марафону готовили сервисёры. Но в любом случае парни действительно молодцы, выступили отлично.

Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км. Свободный стиль.



Мужчины

1.

2.

3.

4. Рауль Шакирзянов +0,6.

5. Никита Поршнев +0,8.



Женщины

1. Анастасия Кулешова — 1:46.19,4.

2. Наталья Непряева +11,8.

3. Екатерина Смирнова +2.49,7.

4. Екатерина Носкова +2.51,0.

5. Алёна Перевозчикова +3.27,3. 1. Иван Якимушкин — 1:44.25,5.2. Эдуард Латыпов +0,2.3. Глеб Ретивых +0,2.4. Рауль Шакирзянов +0,6.5. Никита Поршнев +0,8.1. Анастасия Кулешова — 1:46.19,4.2. Наталья Непряева +11,8.3. Екатерина Смирнова +2.49,7.4. Екатерина Носкова +2.51,0.5. Алёна Перевозчикова +3.27,3.

Но представляете, насколько крутыми оказались лыжники?

Иван Якимушкин после чемпионата России вообще не тренировался. Улетел домой в Тюмень, потом прилетел в Москву на обязательные встречи со спонсорами ФЛГР и с руководством спортивного общества «Динамо», а из Москвы сразу отправился на марафон в Ханты-Мансийск.

Глеб Ретивых, ставший третьим, накануне конькового марафона пробежал классический полтинник. О чём и сказал после финиша: «Не будь вчерашней гонки, шансов бы на финише ни у кого не было».

Фото: ЦСМ Югры / Банк «Открытие»

Рауль Шакирзянов и Александр Легков – ветераны, которые всё равно опередили большинство биатлонистов. Евгений Белов из-за поломки двух палок сошёл с дистанции, а тренер сборной России Сергей Турышев тоже долго держался в группе лидеров, но отстал: он, как и Ретивых, бежал накануне классический марафон и усталость дала о себе знать.

У женщин биатлонисток тоже было много, но преимущество лыжниц оказалось огромным. Анастасия Кулешова и Наталья Непряева просто уехали от всех остальных, а Екатерина Смирнова на финише обыграла Екатерину Носкову – единственную биатлонистку, которая смогла навязать борьбу.

Вообще, ответ на вопрос кто сильнее – лыжники или биатлонисты – всегда будет волновать болельщиков. И какие-то смешанные соревнования, особенно с учётом того, что на международных стартах наших в следующем сезоне может и не быть, точно не помешают. Если уж нет противостояния наши – не наши, тогда нужно искать другие интриги для привлечения на трибуны болельщиков.