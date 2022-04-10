В FIS признали, что не ищут замену российскому этапу КМ по прыжкам с трамплина

Глава оргкомитета Кубка мира по прыжкам с трамплина на лыжах Сандро Пертиль прокомментировал информацию, согласно которой новый сезон планируется открыть этапом в Нижнем Тагиле (Россия). Ранее о планах организаторов сообщило немецкое издание ARD. Пертиль признал, что в настоящее время организаторы не ищут замену Нижнему Тагилу.
«Первоначальный календарь был составлен в сентябре 2021 года. С тех пор мы работали над новой версией. Сейчас есть некоторые сложности с местами в России. Конечно, мы сейчас не можем туда поехать.
Но, если честно, сложно в ноябре найти места, где много снега. Ранее мы проводили соревнования в Висле (Польша) в это время. Но там было очень сложно подготовить хорошие условия.
Прошлой зимой у нас был прекрасный старт сезона в России, Руке (Финляндия) и Висле. Все участники позитивно оценивали такой календарь. Я надеюсь, что вскоре украинский конфликт разрешится, это ужасная ситуация. Но мы пока не планируем подыскивать замену для этапа», — цитирует Пертиля SkiJumping.pl.
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