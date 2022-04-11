Чемпионка мира Таталина обратилась к министру спорта РФ. Федерация требовала от неё денег

Чемпионка мира 2021 года в биг-эйре, российская фристайлистка Анастасия Таталина обратилась с открытым письмом к министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину. Спортсменка рассказала, что Федерация фристайла России требовала поделиться заработанными деньгами.

«Сразу после награждения на ЧМ-2021 и на протяжении трёх месяцев старший тренер сборной Васильев требовал от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на внегласное правило. В конфликт пришлось вмешаться моим родителям, где в личном разговоре Васильев ещё раз разъяснил действующее правило в федерации: выиграл — отдай 50 %. И озвучил, что в его обязанности не входит тренировать и готовить меня к ОИ. И это за семь месяцев до Олимпиады. После разговора с главным тренером по фристайлу Михаилом Носовым, который не стал разбираться со сложившейся ситуацией, мне для разрешения конфликта было рекомендовано извиниться перед тренерами и в добровольном порядке помочь нуждам федерации.

Конфликт был вынесен на уровень руководства федерации фристайла в лице президента Алексея Курашова, главного тренера Михаила Носова, тренеров сборной Никиты Васильева и Даниила Калачёва, по итогам чего мне был объявлен бойкот. Как подтверждение — намеренный срыв моей предолимпийской подготовки. Со мной прекратили всякое общение, на официальном сайте федерации и в социальных сетях обо мне нет ни одного упоминания, начиная с 2021 года. Даже ни одной фотографии — как будто меня не существует. Дошло до того, что, находясь на сборе, команда фотографировалась без меня. Никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни после Олимпиады не было и нет», — приводит текст письма «Спорт-экспресс».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».