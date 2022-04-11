«Это выглядит подло». В ФФР ответили на обвинения в домогательстве тренера к Таталиной

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов отреагировал на слова Оксаны Таталиной, матери чемпионки мира 2021 года в биг-эйре Анастасии Таталиной. Ранее Оксана Таталина заявила, что тренер Никита Васильев делал её дочери предложения интимного характера.

«Я на протяжении всего времени, что работаю в ФФР, общался напрямую и с Настей, и с её родителями при встрече. Последняя наша встреча была осенью. Вызывает недоумение и вопросы, почему сегодня её мать сделала такое заявление в СМИ. Данное обвинение очень серьёзное и должно иметь под собой факты. Мы бы хотели, чтобы это было сделано. Я считаю, что её слова не соответствуют действительности. Конечно, это выглядит как оскорбление.

Настя как никто другой на протяжении последних лет получала всё для своей спортивной подготовки, даже её бытовые просьбы выполнялись тренерским штабом и ФФР, а также безвозмездно помогали финансово. Всё это выглядит крайне подло, и причина кроется в чём-то другом. Я не исключаю, что эти заявления в прессе созданы на личной почве и преследуют другую цель», — сказал Курашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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