Личный тренер Таталиной поддержал спортсменку в разбирательствах с Федерацией фристайла

Евгений Серов, тренер чемпионки мира 2021 года в биг-эйре Анастасии Таталиной, прокомментировал открытое письмо подопечной в адрес министра спорта РФ Олега Матыцина. В письме спортсменка заявила, что федерация требовала от неё поделиться призовыми.
«Ответа федерации не видел, но представляю, что там могут сказать. Полностью согласен с Настей. Федерация фристайла в нынешнем составе — не рабочий орган по развитию вида спорта. Тренеры противопоставляют себя территориальным тренерам, единомыслия нет и быть не может. Они там сами по себе, нас никто не приглашает. Мало того, отстраняют, напрямую общаются со спортсменом. Раньше у нас были коллективные решения сборных команд, совместная подготовка. Сейчас это всё делается силами двух-трёх человек, которые прежде всего заботятся не о спорте. Главное, чтобы они были на работе. Надо выполнить задачу президента федерации любыми путями.
Что касается условий, то это наша беда. Используют то, на что хватает денег. А мы проводим мероприятия в туристических центрах. И то таких центров не так много. Другой альтернативы у нас нет. Спасибо, что они проводят практически все мероприятия по нашей дисциплине. Есть в Красноярске, но там не могут решиться свои вопросы. Раньше в федерации были таким образом расставлены приоритеты: если у тебя есть член сборной команды — хотя бы один, — ты имеешь право совещательного голоса, обсуждения на тренерском совете. Если нет — извини, набирайся опыта. Сейчас всё идёт в основном за счёт местных бюджетов. И тому рады, что хоть приглашают. Никогда спортсмен не будет работать с чужим тренером. Он начинает и заканчивает работу со своим тренером, которому доверяет. Никогда раньше в Федерации фристайла России никто никаких денег не требовал. Наоборот, пытались сделать поощрительные премии», — сказал Серов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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