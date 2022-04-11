«Это крик души». Таталина полностью раскритиковала работу Федерации фристайла России

Чемпионка мира 2021 года в биг-эйре российская фристайлистка Анастасия Таталина объяснила суть своих претензий к Федерации фристайла России (ФФР).

«Начнём с того, что это не претензии. Это крик души и открытое письмо к министру спорта, оно казалось единственным вариантом решения этого вопроса.

Началось всё с первых дней моего пребывания в сборной России, то есть с 2016 года. В команде была выстроена своя система взаимоотношений, она не выносилась на публичное обозрение очень долго. Финальной точкой стал момент, когда их увидел весь мир, когда это всё вынеслось на всеобщее обозрение. Например, в этом году, перед Олимпийскими играми, на первом для меня этапе Кубка мира я не проехала, как оказалось, обязательные перила на трассе слоупстайла, об этом я узнала только после выставления оценок. В нашем виде спорта все судейские нюансы оглашаются на тренерском совете. Но за два тренировочных дня мне не дали никаких подсказок, не было никаких корректировок со стороны тренерского штаба. И когда я заняла 17-е место, мне сказали, что я взрослая девочка и должна знать правила сама. Тем самым они показали своё отношение к спортсменке, чемпионке мира. Весь мир это увидел, все тренеры и спортсмены увидели, как наши тренеры относятся к своим же спортсменам.

Коротко о предолимпийской подготовке в сборной России: за полгода было организовано 27 тренировочных дней на снежном трамплине и 26 тренировочных дней на воздушной подушке. Наши соперницы тренировались по 80-90 тренировочных дней. Это план составляли тренеры, и он был согласован федерацией. В декабре мы поехали на сбор в Финляндию, который прошёл абсолютно бесполезно, так как там было минус 30 и не было никаких условий для подготовки. Это касалось всей команды. Что касается меня, план был составлен таким образом, что я два с половиной месяца не прыгала свою олимпийскую программу до Олимпиады.

Что касается денежных претензий, да, от меня требовали поделиться. Тренер в личном разговоре оглашает условия, мол, нужно помочь, на нужды федерации отправить 50% от призовых денежных средств. Старший тренер в личном разговоре с моими родителями сообщил, что такой системы придерживаются все спортсмены. То есть от 11,5 тыс., которые я заработала на ЧМ, 40% ушло на налог и 50% от получившейся суммы — федерации.

Говорят, что я поймала звезду? Ну мне её поймать не дали. После награждения на ЧМ президент федерации сказал, что эта медаль не моя и не моих родителей. А медаль федерации. Сказал, что до следующих стартов я больше не чемпионка. Мне нужно будет подтверждать свой статус», — сказала Таталина в эфире «Матч ТВ».