В ФФР посоветовали Таталиной «больше времени уделять спорту, а не медиаактивности»

Федерация фристайла России (ФФР) на своём официальном сайте выпустила заявление, посвящённое открытому письму чемпионки мира Анастасии Таталиной министру спорта РФ Олегу Матыцину. В письме спортсменка, в частности, заявила, что федерация требовала от неё поделиться призовыми.
«Открытое письмо Анастасии Таталиной вызывает недоумение и вопросы его появления на сегодняшний день. Для Федерации фристайла России не имеет значения, в открытом или закрытом пространстве оно появилось, так как наша деятельность носит открытый характер. Изложенное в письме не соответствует действительности.
Анастасия Таталина в открытом письме оклеветала тренерский штаб, коллектив Федерации фристайла России, Министерство спорта России, Центр спортивной подготовки сборных команд России, свою региональную спортивную школу и региональных организаторов по проведению соревнований по фристайлу.
Все пожелания и просьбы спортсменки удовлетворялись в полном объёме. А. Таталина в части получения оборудования, инвентаря, экипировки, визового сопровождения, организации тренировочных мероприятий, лечения и реабилитации была обеспечена в полном объёме.
Обвинение в адрес тренерского штаба относительно сексуальных домогательств имеет беспочвенный характер и является аморальным поступком.
Перед Федерацией фристайла России всегда стоит задача надлежащей и полноценной подготовки спортсменов для достижения высоких результатов. Для достижения системных высоких результатов и примера для более молодых спортсменов А. Таталиной необходимо больше времени уделять своей спортивной работе, а не личной медиаактивности и социальному позиционированию, а также при высказываниях в адрес других лиц основываться на реальных обстоятельствах и фактах», — говорится в заявлении.
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