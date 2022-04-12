Вероника Степанова высказалась о скандале вокруг Таталиной и Федерации фристайла России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова высказалась о скандале с участием чемпионки мира 2021 года в биг-эйре российской фристайлистки Анастасии Таталиной. Ранее Таталина заявила, что Федерация фристайла России (ФФР) требовала от неё поделиться заработанными призовыми, а мать спортсменки заявила о домогательствах к её дочери со стороны тренера Никиты Васильева.

«Способность удивляться всегда возвращает нас в детство, но, читая новости из Федерации фристайла России (ФФР), удивление возвращает читающего на землю.

Я не знакома с участниками конфликта лично, совершенно не могу и не собираюсь судить, что там правда, а что нет. Пишу для того, чтобы рассказать, что ничего подобного у нас в лыжных гонках нет.

О «дружбе, взаимопонимании и покое» читать, наверное, не так интересно – но ничего, кроме уважения и поддержки, я никогда не испытывала ни в юниорской, ни во взрослой лыжных сборных. Моя «повышенная любовь к медийности» и критика, которой я публично подверглась, — отдельная история, но с атмосферой в команде это никак не связано совершенно точно», — написала Степанова в своём телеграм-канале.

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