Сорин – о работе с Ретивых: моя группа была единственным вариантом для него

Тренер лыжной российской сборной Егор Сорин, известный по работе с олимпийскими чемпионками в эстафете Татьяной Сориной и Вероникой Степановой, прокомментировал новость о приходе в его группу трёхкратного призера чемпионатов мира Глеба Ретивых.
«Ретивых мотивирован продолжать работу. Для него моя группа была единственным вариантом, учитывая составы других групп. Я ему объяснил, что буду требовать во время совместной работы. Учитывая, что в команде он будет самым опытным, ему нужно будет немножко адаптироваться и перестроиться по сравнению с тем, что было у Маркуса. Глеба это не смутило, он готов стать примером для молодых.
Мне очень нравится его отношение к тренировкам, Ретивых – думающий спортсмен, который может всё анализировать. Где-то это может мешать тренеру, но тут наставнику важно обозначить свою позицию: да, у тебя большой тренировочный опыт, но ты и к моим наработкам должен прислушиваться и их принимать», – сказал специалист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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