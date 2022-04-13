«Если медийность начнёт мешать Веронике Степановой, я вмешаюсь». Интервью с Егором Сориным

В завершившемся сезоне Татьяна Сорина и Вероника Степанова, которые работали в группе Егора Сорина, стали олимпийскими чемпионками в эстафете. О таком результате может мечтать любой тренер, но Сорин отказался считать сезон выдающимся. Наставник объяснил, в чём были недоработки и ошибки, рассказал о ходе восстановления Татьяны после операции и не стал уходить от вопросов о медийности Вероники и возникающих в связи с этим проблемах.

«Единственный шанс побороться за золотую олимпийскую медаль был в эстафете»

– Может ли тренер испытывать хоть какое-то недовольство от сезона, в котором две его подопечные стали олимпийскими чемпионками?

– Нормальный сезон получился. Было чему радоваться, в том числе и олимпийским медалям, конечно, и другим результатам, но осталась недосказанность какая-то. Всегда хочется лучше, но необходимо трезво оценивать возможности. Что касается спортсменок моей группы, единственный шанс побороться за золотую олимпийскую медаль у них был именно в эстафете, и я рад, что девушки реализовали его на 100 процентов. Слава богу, что это получилось. А что не получилось – оставим на будущее.

– А что именно не получилось?

– Если говорить о лидере нашей группы Татьяне Сориной, то мне не удалось вывести её на те кондиции, на которые мы бы хотели. Причины? Сентябрьский ковид, сбои в тренировках из-за больного плеча, неверные решения по выбору места сборов в определённые периоды подготовки. Думаю, мы с ней отработали лишь на 60-70 процентов от того, что могли бы. В олимпийский сезон мы сделали слишком много непростительных ошибок. Это серьёзный урок, конечно.

Татьяна Сорина Фото: Ezra Shaw/Getty Images

– Когда ей можно будет приступить к полноценной работе после операции?

– Сейчас идёт пассивное восстановление, физиопроцедуры. Тренировки можно проводить только на велотренажёре, а также подключать быструю ходьбу. С начала второго месяца после операции начнётся более активная лечебная физкультура. Попробуем найти какие-то дополнительные варианты тренировок. Надеюсь, к июню Татьяна сможет вернуться к полноценной работе.

– В вашей группе не только Татьяна. Что по остальным?

– Денис Филимонов, к сожалению, не смог проявить себя на Кубке мира. Мы с ним целенаправленно готовились к этапу в Лиллехаммере, где он бежал свой любимый коньковый спринт, ему очень подходит трасса. Но он неправильно разложился по дистанции и не прошёл пролог, а для него это самое сложное, что есть в спринте. В других спринтах у него шансов и не было. В Давосе спринт в горах, да и бежал он на шестой день, что ему не подходило. Но мы и не подводились к этому старту. На молодёжном мире он нормально выступил, но из-за тактической ошибки упустил золото. А на российских стартах доказал, что входит в число лучших спринтеров страны.

Вероника Степанова и Анастасия Рыгалина, выступавшие на Олимпиаде, показали практически свой максимум, хотя и не всё получилось в плане подготовки. Степанова забежала в десятку в дистанционной гонке Кубка мира, что для неё просто здорово. Рыгалина замечательно пробежала скиатлон на Олимпиаде, а на Кубке мира могла ярко выступить в январе, когда у неё был скачок спортивной формы, но все этапы отменили, к сожалению.

Есть разочарование относительно результатов Анастасии Фалеевой. Не удалось к молодёжному чемпионату мира провести полноценную подготовку, чтобы бороться за медали в классике. Её уровень в классических гонках повыше, чем у Вероники Степановой, и Настя как минимум должна была бороться за попадание в тройку. Из-за определённых проблем, которые случились в январе, реализоваться в полной мере ей не удалось.

Другие спортсмены группы относительно неплохо выступали на российских стартах. Так что продолжаем работу.

«Тренировки Устюгова будет контролировать Маркус Крамер»

– С кем именно?

– Точно могу сказать про тех, кто со мной уже работал: Татьяну Сорину, Анастасию Рыгалину, Веронику Степанову, Анастасию Фалееву, Екатерину Смирнову. Предварительно в состав группы включена и «выпускница» юниорской команды Елизавета Бекишева. Что касается ребят, то продолжим работу с Денисом Филимоновым, Глебом Ретивых. Возможны и другие кандидатуры, но пока не хотел бы называть никаких фамилий.

Сергей Устюгов Фото: Al Bello/Getty Images

– Елена Вяльбе сказала, что в группу записан и Сергей Устюгов.

– Так и есть. Но мы уже созванивались с Маркусом Крамером, обсудили тренировочные планы. Устюгова будет курировать Маркус, а я буду осуществлять визуальный контроль, но в большей степени вся подготовка будет зависеть от Сергея. Пусть он определится со своим будущим, со своей мотивацией. Когда Устюгов примет окончательное решение, тогда и будем с ним работать уже плотно. Сейчас ему предоставлена свобода, чтобы он побыл с семьёй, собрался с мыслями. Когда Сергей будет готов начать работу, тогда и приступим.

– С Ретивых уже разговаривали о будущем?

– Безусловно. Он мотивирован продолжать работу. Для него моя группа была единственным вариантом, учитывая составы других групп. Я ему объяснил, что буду требовать во время совместной работы. Учитывая, что в команде он будет самым опытным, ему нужно будет немножко адаптироваться и перестроиться по сравнению с тем, что было у Маркуса. Глеба это не смутило, он готов стать примером для молодых. Мне очень нравится его отношение к тренировкам, Ретивых – думающий спортсмен, который может всё анализировать. Где-то это может мешать тренеру, но тут наставнику важно обозначить свою позицию: да, у тебя большой тренировочный опыт, но ты и к моим наработкам должен прислушиваться и их принимать.

– Получается, в группе два спринтера. Это их подстегнёт?

– Конечно. Денис Филимонов тоже спринтер, хотя и растёт как дистанционщик. С Глебом они отлично общаются, по ходу сезона проводили много тренировок. Думаю, совместная работа поможет и тому, и другому.

Глеб Ретивых Фото: РИА Новости

– По сборам всё уже ясно?

– Точно известно, что в августе мы проведём сборы в Терсколе. Это единственное в нашей стране место, где можно готовиться на высоте. В сентябре будем работать в Тюмени, где примем участие в традиционных Всероссийских соревнованиях. Все остальные сборы на этапе обсуждения и утверждения. Многое ведь зависит и от условий, которые нам предложат. Нужно понимать, что сейчас все сборные команды – не только по лыжным гонкам, а вообще все – будут тренироваться в России, может возникнуть перегруженность баз. Конечно, мы очень хотим поехать в Кавголово и потренироваться в лыжном тоннеле летом, но будет ли он открыт? До последнего ждать ответа мы тоже не будем. Рассматриваем и Раубичи, отлично знакомое мне место. Сейчас там многое модернизировано, хороший зал с немецким лыжным тредбаном. Вероятно, один сбор мы проведём в Беларуси.

– Можно ли использовать тредбаны в Москве и Сочи? Вероника Степанова уже провела несколько тренировок в инновационном центре в ОКР.

– Она месяц прожила в Москве, разбираясь со своими болячками. Я попросил, чтобы она провела определённую работу на тредбане – тестирование, направленное на анализ её техники. Плюс в Москве не было возможности для тренировок на лыжах, а на этом тредбане она смогла поддерживать свою физическую форму. Тредбан в ОКР будет использоваться нами исключительно для функционального тестирования. Запланировали три временных слота после сборов для этого, но, возможно, получится и больше. Минус в том, что тредбан расположен в центре Москвы, с логистикой сложно. Лыжники, конечно, хотели бы видеть тредбаны в традиционных тренировочных центрах – в Малиновке, Тюмени, Ханты-Мансийске, чтобы использовать его в рабочем процессе. Но то, что тредбан установлен и запущен в ОКР – уже большое дело. В этом олимпийском цикле у нас будет полноценное тестирование по нашим протоколам.

«После Олимпиады можно было позволить Веронике немного свободы»

– Сложно ли вам как тренеру в ситуации, когда руководитель ФЛГР высказывает претензии к спортсменке вашей группы по поводу неучастия в соревнованиях и излишнего присутствия в соцсетях?

– Мне было сложно не в плане этих высказываний, а в том, что у Вероники Степановой возникали болячки, из-за которых приходилось вносить корректировки в тренировочный процесс по ходу сезона.

Вероника – лыжница, которая находится в начале пути, и любые вопросы со здоровьем нужно решать именно сейчас, на корню. У нас с одной стороны тренер, с другой – медицинское сопровождение, и ко всем нужно прислушиваться. Иногда приходилось говорить ей, что можно уже и добавлять в нагрузках.

Вероника Степанова Фото: Maja Hitij/Getty Images

Приведу конкретный пример. Перед Олимпиадой нам с ней нужно было провести определённую работу, но при этом были небольшие отклонения по здоровью. Конкретизировать не буду. Доктора говорили, что нагрузку лучше не давать, а я знал, что без этой нагрузки ждать результата не стоит и Олимпиада – раз в четыре года. Мне пришлось взять инициативу в свои руки и принять решение, что мы работаем так, как вижу я. После Игр я перестал давить на медицинский персонал и вмешиваться в работу врачей относительно Вероники. Сейчас ситуацию вижу так: если есть проблемы, их нужно решать.

Можно понять и Елену Валерьевну, которая отвечает за результат всей команды перед Минспорта. Когда она видит, что спортсмен в течение месяца не проводит тренировочную работу, не участвует в соревнованиях, возникают резонные вопросы, особенно учитывая публичность Вероники.

Но мы со спортсменкой договорились: как только её медийность будет мешать тренировочному процессу и начнёт влиять на результаты, я немедленно вмешаюсь.

– Она же просто молодая девушка, которая кайфует от того, чего добилась на данный момент, выплёскивает эмоции именно таким способом. Может, не стоит просто обращать на это такое внимание?

– Пока я хочу посмотреть, что будет дальше, и провести анализ. У неё много постов на самые разные темы, в том числе и не связанные со спортом, но если это ей не мешает, а, напротив, даёт возможность отвлечься, расслабиться и тем самым настроиться на дальнейшую работу, почему нет? Да, я советую ей лишний раз не ходить на ТВ, поскольку это забирает энергию, но я склонен доверять спортсмену. В той ситуации, что сложилась, она вполне могла позволить себе расслабиться.

Но я уже её предупредил: мы март пропустили, значит, нам нужно будет раньше начинать тренировки. Когда остальные будут отдыхать, ей придётся выполнять определённый объём работы. Чем больше ты пропустил, тем сложнее будет навёрстывать.

– Вяльбе заметила у Вероники появление признаков «звёздной» болезни. А вы?

– Она просто такой человек, который имеет свою точку зрения на любые темы. К счастью, в политику Вероника не лезет, а в спорте проявляет интерес абсолютно ко всему. Что касается названной болезни, то я за всё время работы тренером с такими спортсменами не сталкивался и не могу увидеть какие-то признаки. Я не вижу у неё звёздности в нашем ежедневном общении. Если читать её интервью, кому-то может показаться, что девочка чересчур много своего мнения высказывает. Но у Елены Валерьевны гораздо больше опыта, чем у меня. Она наверняка встречала спортсменов, которые страдали от «звёздной» болезни, и сейчас пытается предостеречь Веронику от того же. Да, спортсменку задевают слова президента ФЛГР и главного тренера команды, но я объясняю лыжнице, что Елена Валерьевна заботится о её будущем, говорит о тех сложностях, с которыми Вероника может столкнуться, выиграв Олимпиаду в 21 год.

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

Елена Валерьевна абсолютно права в своих намерениях. И такие предостережения даются многим спортсменам, не только Веронике. Кто-то к ним прислушивается, а кто-то считает, что ничего страшного.

Как тренер, который работает с Вероникой, уверяю болельщиков, что она наверняка выступила бы на чемпионате России и других стартах, если бы не ограничения по здоровью. После Олимпиады и с учётом всех обстоятельств можно было позволить спортсменке немного свободы. Но как только начнётся настоящая работа – всё уйдёт.