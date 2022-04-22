Олимпийская чемпионка Фалла рассказала, кто был её самой принципиальной соперницей

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в спринте норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла, объявившая о завершении карьеры, рассказала, кого из соперниц считала главной конкуренткой. По признанию Фаллы, сложнее всего было в противостоянии со шведкой Стиной Нильссон, которая перешла в биатлон.
«Она задала очень высокий уровень, космический. Мы с ней почти в каждой гонке попадали на пьедестал в течение некоторого времени. Чтобы опередить её, нужно было показывать запредельный уровень.
Вообще, у меня от неё даже осталась отметка. На бедре остался след после того, как она попала туда своей палкой. У меня были три шва. Конечно, я никогда не забуду наши противостояния», — цитирует Фаллу TV2.
31-летняя Фалла – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в спринте, серебряный призёр Пхёнчхана-2018 и пятикратная чемпионка мира. Фалла участвовала в спринте и командном спринте на Олимпиаде в Пекине, но не сумела попасть на подиум.
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