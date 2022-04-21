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Олимпийская чемпионка в спринте Майкен Касперсен Фалла завершила карьеру

Олимпийская чемпионка в спринте Майкен Касперсен Фалла завершила карьеру
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Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я достигла всего, о чём мечтала, всех своих целей. В последнее время я чувствовала, что организм уже не отвечал на нагрузки, как раньше. Наверное, сейчас самое время позаботиться о себе», — приводит слова Фаллы норвежское издание VG.

31-летняя Фалла – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в спринте, серебряный призёр Пхёнчхана-2018 и пятикратная чемпионка мира. Фалла участвовала в спринте и командном спринте на Олимпиаде в Пекине, но не сумела попасть на подиум.

Норвежка является трёхкратной обладательницей «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте Кубка мира (сезоны-2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018).

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