Линн Сван: хочу избавиться от болей в плече. Раньше так много я никогда не тренировалась

Шведская лыжница Линн Сван рассказала о возобновлении тренировок после травмы плеча, из-за которой она была вынуждена пропустить сезон.
«Сейчас я в очень неплохой форме, но пока речь идёт об укреплении плеча. Я ещё не могу соревноваться в полной мере. Стараюсь проводить как можно больше времени на снегу, веду втягивающие тренировки для плеча. Сегодня утром я три часа ходила с лыжными палками. Пока всё хорошо.
Моей целью было избежать спада, постепенно приводить себя в форму. Очень приятно, что я всё время вижу результат и мне не нужно отходить от своего тренировочного плана. Но я всё же пытаюсь заниматься больше. Наверное, раньше так много я никогда не тренировалась.
Этим летом я хочу избавиться от болей. И уже не думать о плече, когда мы перейдём к более тяжёлому подготовительному периоду. Моя главная цель – чтобы к осени всё прошло хорошо», – приводит слова Сван Expressen.
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