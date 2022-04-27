Стали известны составы групп подготовки российских лыжников к сезону-2022/2023

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2022/2023.
Группа Юрия Бородавко (+ Артём Жмурко)
1. Александр Большунов
2. Никита Денисов
3. Мария Истомина
4. Артём Мальцев
5. Дарья Непряева
6. Наталья Непряева
7. Денис Спицов
8. Юлия Ступак
9. Александр Терентьев
10. Алексей Червоткин
11. Иван Якимушкин.
Группа Егора Сорина (+ Алексей Черноусов)
1. Сергей Ардашев
2. Елизавета Бекешева
3. Глеб Ретивых
4. Анастасия Рыгалина
5. Екатерина Смирнова
6. Татьяна Сорина
7. Вероника Степанова
8. Сергей Устюгова
9. Анастасия Фалеева
10. Денис Филимонов
11. Елизавета Шалабода.
Группа Олега Перевозчикова (+ Данил Акимов)
1. Иван Горбунов
2. Лидия Горбунова
3. Ольга Жолудева
4. Александр Забалуев
5. Александр Ившин
6. Яна Кирпиченко
7. Евгения Крупицкая.
8. Илья Порошкин
9. Олеся Рушенцева
10. Илья Семиков
11. Антон Тимашов.
Группа Андрея Нутрихина
1. Алёна Баранова
2. Анна Грухвина
3. Кристина Кускова
4. Христина Мацокина
5. Екатерина Мегедь
6. Диана Соболева.
Группа Петра Седова
1. Анастасия Кулешова
2. Егор Митрошин
3. Лев Новиков
4. Александр Осипов
5. Павел Соловьёв
6. Илья Трегубов
7. Сергей Шаров.
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