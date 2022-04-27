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Сергей Устюгов назвал причину, по которой пропустил встречу с президентом

Сергей Устюгов назвал причину, по которой пропустил встречу с президентом
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Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски», российский лыжник Сергей Устюгов ответил, почему не смог присутствовать на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в Кремле вчера, 26 апреля.

«Отсутствовал по семейным обстоятельствам. 10 апреля у меня родился сын, поэтому надо было быть рядом с семьёй, оказывая свою поддержку. Если бы супруга не родила в эти сроки, то я бы 100% был на встрече с президентом», — приводит слова Устюгова сайт «Матч ТВ».

Напомним, 10 апреля Устюгов и его жена, бывшая лыжница сборной России Елена Соболева во второй раз стали родителями. В семье лыжников растёт также дочь Кира, которая родилась в 2020 году.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Устюгов в качестве финишёра выступил в эстафете, где команда России завоевала золотые медали. Помимо Сергея, в состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Устюгов финишировал с флагом в руках.

Помимо эстафеты, Устюгов на Играх-2022 принимал участие в коньковом спринте, где не сумел отобраться в финал.

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