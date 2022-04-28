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Самая титулованная лыжница Марит Бьорген окончательно завершила карьеру

Самая титулованная лыжница Марит Бьорген окончательно завершила карьеру
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Самая титулованная норвежская лыжница Марит Бьорген заявила об окончательном завершении спортивной карьеры. 42-летняя Бьорген закончила выступления на Кубке мира в 2018 году, после Олимпиады в Пхёнчхане, но в мае 2020-го вернулась на лыжню для участия в марафонской серии Visma Ski Classics. В прошлом году она стала второй в знаменитом марафоне Vasaloppet. Теперь же Бьорген отказывается и от выступления в марафонской серии.

«Я не буду больше выступать в лыжных гонках. Теперь я окончательно завершаю. Это сложнее, чем кажется, хотя я пытаюсь поддерживать себя в хорошей форме. Но так, как я делала в последние два сезона, больше не будет», — приводит слова Бьорген TV2.

Бьорген — единственная в истории женских лыж восьмикратная олимпийская чемпионка, обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15 медалей — восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых), 18-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории этих соревнований), четырёхкратная обладательница Кубка мира.

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