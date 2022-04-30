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Ступак и Червоткин получили звание «капитан» за медали ОИ-2022. Латыпов стал «лейтенантом»

Ступак и Червоткин получили звание «капитан» за медали ОИ-2022. Латыпов стал «лейтенантом»
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Министр обороны России Сергей Шойгу наградил спортсменов Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА), которые стали призёрами и победителями Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны.

Олимпийские чемпионы в эстафетах Юлия Ступак и Алексей Червоткин досрочно получили воинское звание «капитан». Звание «лейтенант» присвоили трёхкратному бронзовому призёру ОИ-2022 биатлонисту Эдуарду Латыпову.

Медаль «За успехи в спорте» получили олимпийский чемпион в командном турнире фигурист Марк Кондратюк, биатлонистки Кристина Резцова и Светлана Миронова, конькобежцы Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов, саночница Татьяна Иванова, фристайлистка Анастасия Смирнова.

Медалью «За воинскую доблесть» I степени была награждена биатлонистка Ульяна Нигматуллина, наградой «За воинскую доблесть» II степени – Ирина Казакевич, Александр Логинов, Максим Цветков, конькобежец Руслан Захаров и лыжник Александр Терентьев.

Медалью «За укрепление боевого содружества» наградили биатлониста Карима Халили.

Лучшим тренером года была признана заслуженный тренер России по фигурному катанию Светлана Соколовская.

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