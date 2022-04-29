«Мне стыдно назвать сумму». Сколько стоит патриотизм по версии биатлонистки Нигматуллиной

«Патриотизм у нас не ценится»

Российские спортсмены иногда говорят очень любопытные вещи.

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина порассуждала о размере призовых за медаль Олимпиады от своего региона. Она имеет на это полное право: на Олимпиаде в Пекине она завоевала серебро в женской эстафете и бронзу – в смешанной. Причём в женской она сборную фактически спасла.

«Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона. Даже меньше 900 тысяч. Это за одну медаль.

Ульяна Нигматуллина Фото: РИА Новости

Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своём будущем и при этом учтут мои ошибки.

Надеюсь, что во всём можно договариваться с регионом, но пока это у нас не получается», – сказала Ульяна Нигматуллина «Матч ТВ».

Стоит заметить, что Нигматуллина выступает за Республику Удмуртия.

Справедливо ли Ульяна обижается?

В каком-то смысле Нигматуллина, конечно, права. Обидно ли, когда ты за идентичную (а местами и лучшую) работу получаешь денег меньше, чем коллеги, добившиеся такого же результата? Безусловно, обидно!

Мы недавно считали, сколько денег от регионов получали олимпийские чемпионы и призёры. Та же Кристина Резцова получила за свои медали от Югры намного больше Ульяны. Да и не только она. Щедро платит атлетам и Тюмень. Москва и Санкт-Петербург тоже предлагают приличные премии.

В речи Нигматуллиной настораживает другое. Стоящие рядом слово «патриотизм» и обозначенные суммы. Получается, что спортсменка в каком-то смысле рассуждает о цене этого самого патриотизма. А у него цены нет. Его нельзя купить, продать, обменять. Он либо есть, либо его нет.

Но это совсем не камень в огород Ульяны. Наоборот. Она родилась в Удмуртии, за неё же и продолжает выступать, несмотря на более скромные условия, чем в той же Тюмени или Ханты-Мансийске. Она-то как раз была и до сих пор остаётся патриотом своей малой родины, даже несмотря на то что Удмуртия – регион в целом небогатый. Да и на развитие биатлона деньги там выделяются не сказочные. Одно только закрытие знаменитой «Ижевской винтовки» из-за устаревшей инфраструктуры говорит о многом.

Повод задуматься есть

Но есть, конечно, и другая сторона этой олимпийской медали.

От региона Ульяна получила небольшие деньги. И да, для биатлонистки уровня топ-30 мира 800 тысяч рублей за медаль раз в четыре года – это немного. Но есть и премия от государства, есть компенсация за невыданные автомобили. В сумме набегает вполне приличная награда для призёра Олимпиады.

РИА Новости Фото: Ульяна Нигматуллина

Меньше, чем в Тюмени. Но больше, чем в той же Норвегии, где спортсмены вообще не получают премий от государства за добытые медали.

Не хочется снова и снова говорить о том, что российские спортсмены растут и созревают в тепличных условиях. Почти все они тренируются, получают экипировку, выступают на соревнованиях не за свои деньги.

Нет, это не призыв срочно лишить всех спортсменов возможности черпать деньги из государственного или регионального бюджета и заставить любыми путями искать себе спонсоров, как это делает большинство атлетов на Западе. Но это предложение задуматься о том, откуда берутся эти медали, а также почему и как выплачивается вознаграждение за них.