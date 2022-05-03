Эмиль Иверсен высказался о фото Алексея Червоткина в военной форме

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал появление фото олимпийского чемпиона в эстафете, россиянина Алексея Червоткина в военной форме. Ранее сообщалось, что Червоткину досрочно присвоили звание капитана.

«Несколько дней назад появилось фото Червоткина в мундире. Я считаю, что это жутко. Картинка выглядит не так круто, как это, возможно, было бы несколько лет назад. Они говорят, что между спортом и политикой нет ничего общего, но такое фото говорит об обратном», — приводит слова Иверсена TV2.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Алексей Червоткин Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Также Иверсен ответил на жёсткие слова олимпийской чемпионки в эстафете Вероники Степановой в его адрес.

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