Норвежская лыжница высказалась о Веронике Степановой на фоне её речи на встрече с Путиным

Чемпионка мира 2021 года в эстафете, норвежка Хелене Марие Фоссесхолм поделилась мнением об олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете, россиянке Веронике Степановой. Ранее Степанова выступила с речью на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.

«Говорят, что нужно разделять спорт и политику, но ведь есть Россия, в которой спорт и политику точно не разделяют. Они используют спорт как пропаганду, и тогда и нам становится сложно отделять спорт от политики. По крайней мере, раз уж сами спортсмены этого не делают.

Как я буду относиться к Степановой? Я не могу ответить на этот вопрос, пока не испытаю это [пока не встречусь с ней]. Но ясно, что это не забудется. Очевидно, она отстаивает некоторые ценности, потому что иначе она бы не публиковала это в соцсетях и не защищала так свою позицию. Есть ценности, которые крайне далеки от меня», — приводит слова Фоссесхолм NRK.

Новость по теме Вероника Степанова выступила с речью на встрече российских олимпийцев с Владимиром Путиным

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: