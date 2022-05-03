Норвежская лыжница высказалась о Веронике Степановой на фоне её речи на встрече с Путиным

Чемпионка мира 2021 года в эстафете, норвежка Хелене Марие Фоссесхолм поделилась мнением об олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете, россиянке Веронике Степановой. Ранее Степанова выступила с речью на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.
«Говорят, что нужно разделять спорт и политику, но ведь есть Россия, в которой спорт и политику точно не разделяют. Они используют спорт как пропаганду, и тогда и нам становится сложно отделять спорт от политики. По крайней мере, раз уж сами спортсмены этого не делают.
Как я буду относиться к Степановой? Я не могу ответить на этот вопрос, пока не испытаю это [пока не встречусь с ней]. Но ясно, что это не забудется. Очевидно, она отстаивает некоторые ценности, потому что иначе она бы не публиковала это в соцсетях и не защищала так свою позицию. Есть ценности, которые крайне далеки от меня», — приводит слова Фоссесхолм NRK.
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