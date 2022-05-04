Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Появление звезды Олимпиады-2022 Эйлин Гу на Met Gala взбудоражило соцсети Китая

Появление звезды Олимпиады-2022 Эйлин Гу на Met Gala взбудоражило соцсети Китая
Комментарии

Появление 18-летней китайской фристайлистки американского происхождения Эйлин Гу на торжественном благотворительном мероприятии Met Gala — бале нью-йоркского Института костюма — взбудоражило социальные сети Китая.

Напомним, на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Эйлин завоевала три медали – золото в хафпайпе, золото в биг-эйре и серебро в слоупстале. Тем самым она установила рекорд – стала первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.

На красной дорожке Эйлин появилась в образе от модного дома Louis Vuitton, амбассадором которого является. Фристайлистка примерила облегающее кожаное платье без бретелек.

Вскоре после выхода Эйлин в китайской социальной сети Weibo появился хештег #EileenGuMetGalaRedCarpet, который уже посмотрели более 250 млн раз.

Фото: Evan Agostini/AP

Большинство положительно оценило образ спортсменки, назвав её «супермоделью», а также похвалив за грамотную стратегию в раскрутке собственного бренда после триумфа на ОИ. Некоторые указали на то, что её образ не близок к китайской культуре, назвав её «иностранкой».

Эйлин Гу родилась в Сан-Франциско (Калифорния, США). Её отец – американец, а мать – китаянка. С июня 2019 года фристайлистка выступает за родину матери. Она также является двукратной чемпионкой мира.

Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады! Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022