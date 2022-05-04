Появление звезды Олимпиады-2022 Эйлин Гу на Met Gala взбудоражило соцсети Китая

Появление 18-летней китайской фристайлистки американского происхождения Эйлин Гу на торжественном благотворительном мероприятии Met Gala — бале нью-йоркского Института костюма — взбудоражило социальные сети Китая.
Напомним, на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Эйлин завоевала три медали – золото в хафпайпе, золото в биг-эйре и серебро в слоупстале. Тем самым она установила рекорд – стала первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.
На красной дорожке Эйлин появилась в образе от модного дома Louis Vuitton, амбассадором которого является. Фристайлистка примерила облегающее кожаное платье без бретелек.
Вскоре после выхода Эйлин в китайской социальной сети Weibo появился хештег #EileenGuMetGalaRedCarpet, который уже посмотрели более 250 млн раз.
Фото: Evan Agostini/AP
Большинство положительно оценило образ спортсменки, назвав её «супермоделью», а также похвалив за грамотную стратегию в раскрутке собственного бренда после триумфа на ОИ. Некоторые указали на то, что её образ не близок к китайской культуре, назвав её «иностранкой».
Эйлин Гу родилась в Сан-Франциско (Калифорния, США). Её отец – американец, а мать – китаянка. С июня 2019 года фристайлистка выступает за родину матери. Она также является двукратной чемпионкой мира.
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