В сборной России рассказали о состоянии Александра Большунова после операции

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под чьим руководством тренируется, в частности, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, рассказал, как себя чувствует его подопечный. Ранее сообщалось, что у Большунова была запланирована операция, связанная с зубами.
«Александр приступил к тренировкам. Боли у него прошли. Занимается в индивидуальном режиме», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Александр Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в усечённом марафоне и в эстафете, а также серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам российский спортсмен стал вторым, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.
Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов:
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