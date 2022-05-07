Йоханнес Клебо продлил контракт с известным производителем лыж до Олимпиады-2026

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо продлил контракт с лыжным производителем Fischer до зимних Олимпийских игр 2026 года.

Норвежский спортсмен использует эту марку лыж с 18 лет.

Точная сумма соглашения не раскрывается, но известно, что она составляет «несколько» миллионов норвежских крон.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Клебо пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов